مي عمر تكشف هذا السر عن زوجها محمد سامي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لقاء لها مع برنامج “سينماتك”، كشفت الفنانة مي عمر عن رأيها في اللوك الجديد لزوجها المخرج محمد سامي بعد أن لفت الأنظار في الفترة الأخيرة بخسارته الكبيرة للوزن.

وقالت مي: “دا كان شكله أصلاً أنا بالنسبة ليا مش مستغربة زي ما الناس حاسة إن هو شكله متغير يمكن تخن آخر سنة سنتين تلاتة”.

وردّ سامي على مي ممازحاً: “هي عايزاني أتخن بتغير مني”.

يُذكر أن مي عمر انتهت أخيراً من تصوير مسلسل “إش إش” المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، ويشاركها في بطولته كل من: ماجد المصري ودينا وإدوارد وانتصار وطارق النهري، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

وتقدّم مي عمر دور راقصة خلال أحداث مسلسل “إش إش”، الذي يعتبر ثاني بطولاتها الرمضانية، بعدما قدمت في رمضان 2024 مسلسل “نعمة الأفوكاتو” وهو مكوّن من 16 حلقة وتعاونت فيه أيضاً مع زوجها محمد سامي.

وتنتظر مي عمر عرض فيلمها الجديد “بضع ساعات في يوم ما” الذي تشارك في بطولته مع هنا الزاهد وهشام ماجد.

ويضم الفيلم عدداً من الفنانين، بينهم: محمد سلام، أسماء جلال، أحمد صلاح السعدني، كريم فهمي، محمد الشرنوبي، مايان السيد وخالد أنور…، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي، وتدور أحداثه في إطار درامي نفسي، حيث يستعرض حياة مجموعة من الشباب خلال ساعات قليلة. كل قصة تنكشف على الإنترنت من خلال اعترافات صريحة عن تقلّبات نفسية وحياتية، مما يخلق حالة من التفاعل بين الشخصيات.