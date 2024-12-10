إليسا بـ”حبك متل بيروت”.. مليون مشاهدة وترند في وقت قياسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجمة اللبنانية إليسا الجديدة “حبك متل بيروت” أكثر من مليون مشاهدة على منصة يوتيوب منذ طرحها الخميس الماضي، لتواصل نجاحها الكبير بين الجمهور العربي.

رسالة حب لبيروت

الأغنية التي كتبها جان نخول، هي من ألحان محمد بشار وجان نخول، وتوزيع جيمي حداد، جاءت كإهداء من إليسا إلى مدينتها بيروت. ونشرت إليسا تدوينة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، قالت فيها: “بيروت، لقد مررتِ بالكثير، ومع ذلك لا يزال قلبك ينبض بقوة. هذه الأغنية لك، لقوتك وجمالك، والأهم من ذلك كله، لشعبك. لكل روح تدعوك إلى الوطن. إلى الحب الذي لا يتلاشى أبدًا.”

كليب مليء بحب المدينة

رافق الأغنية فيديو كليب أخرجه إيلي فهد، حيث ظهرت إليسا وهي تتجول بين شوارع بيروت، تلتقط مشاهد نابضة بالحياة لمدينة استعادت عافيتها بعد سنوات من الأزمات.

الحفلات القادمة

على صعيد آخر، تستعد إليسا لإحياء حفل موسيقي ضمن فعاليات “أكبر بطولة غولف في الرياض” بالمملكة العربية السعودية، المقرر إقامته في 6 كانون الأول/ديسمبر.