شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر الأفلام العالمية حصولا على ترشيحات جولدن جلوب 82.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت منذ ساعات ترشيحات جوائز الـ جولدن جلوب فى دورته الـ82، على أن يقام حفل توزيع الجوائز فى 5 يناير من العام المقبل 2025.
ومع ترشح العديد من الأفلام العالمية، تمكنت 5 أفلام عن الفوز بنصيب الأسد فى الترشيحات عن غيرها، وهم:
فيلم Emilia Perez حصل على 10 ترشيحات
1. أفضل فيلم موسيقى أو كوميدى
2. أفضل فيلم سينمائي - ناطق بغير الإنجليزية
3. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي
4. أفضل مخرج جاك أوديار
5. أفضل أداء لممثلة في فيلم درامى - كارلا صوفيا جاسكون
6. أفضل أداء لممثلة في اى فيلم سينمائى - سيلينا جوميز
7. أفضل أداء لممثلة في اى فيلم سينمائى - زوي سالدانا
8. أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي
9. أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائى
10. أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائى
1. أفضل فيلم درامى
2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي
3. أفضل مخرج - برادي كوربيت
4. أفضل أداء لممثل في فيلم درامى - أدريان برودي
5. أفضل أداء لممثلة في اى فيلم سينمائى - فيليسيتي جونز
6. أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي - جاي بيرس
7. أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي
فيلم Conclave حصل على 6 ترشيحات:
1. أفضل فيلم درامى
2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي
3. أفضل مخرج - إدوارد بيرجر
4. أفضل أداء لممثل في فيلم درامى - رالف فاينز
5. أفضل أداء لممثلة في اى فيلم سينمائى - إيزابيلا روسيليني
6. أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي
فيلم Anora حصل على 5 ترشيحات:
1. أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي
2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي
3. أفضل مخرج – شون بيكر
4. أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي - يورا بوريسوف
5. أفضل أداء لممثلة في فيلم موسيقى أو كوميدى - مايكي ماديسون
فيلم The Substance حصل على 5 ترشيحات:
1. أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي
2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي
3. أفضل مخرج - كورالي فارجات
4. أفضل أداء لممثلة في فيلم درامى - ديمي مور
5. أفضل أداء لممثلة في اى فيلم سينمائى - مارجريت كوالي
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