شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر الأفلام العالمية حصولا على ترشيحات جولدن جلوب 82.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منذ ساعات ترشيحات جوائز الـ جولدن جلوب فى دورته الـ82، على أن يقام حفل توزيع الجوائز فى 5 يناير من العام المقبل 2025.

ومع ترشح العديد من الأفلام العالمية، تمكنت 5 أفلام عن الفوز بنصيب الأسد فى الترشيحات عن غيرها، وهم:

فيلم Emilia Perez حصل على 10 ترشيحات

1. أفضل فيلم موسيقى أو كوميدى

2. أفضل فيلم سينمائي - ناطق بغير الإنجليزية

3. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

4. أفضل مخرج جاك أوديار

5. أفضل أداء لممثلة في فيلم درامى - كارلا صوفيا جاسكون

6. أفضل أداء لممثلة في اى فيلم سينمائى - سيلينا جوميز

7. أفضل أداء لممثلة في اى فيلم سينمائى - زوي سالدانا

8. أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي

9. أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائى

10. أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائى

فيلم The Brutalist حصل على 7 ترشيحات

1. أفضل فيلم درامى

2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

3. أفضل مخرج - برادي كوربيت

4. أفضل أداء لممثل في فيلم درامى - أدريان برودي

5. أفضل أداء لممثلة في اى فيلم سينمائى - فيليسيتي جونز

6. أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي - جاي بيرس

7. أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي

فيلم Conclave حصل على 6 ترشيحات:

1. أفضل فيلم درامى

2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

3. أفضل مخرج - إدوارد بيرجر

4. أفضل أداء لممثل في فيلم درامى - رالف فاينز

5. أفضل أداء لممثلة في اى فيلم سينمائى - إيزابيلا روسيليني

6. أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي

فيلم Anora حصل على 5 ترشيحات:

1. أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

3. أفضل مخرج – شون بيكر

4. أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي - يورا بوريسوف

5. أفضل أداء لممثلة في فيلم موسيقى أو كوميدى - مايكي ماديسون

فيلم The Substance حصل على 5 ترشيحات:

1. أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي

2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي

3. أفضل مخرج - كورالي فارجات

4. أفضل أداء لممثلة في فيلم درامى - ديمي مور

5. أفضل أداء لممثلة في اى فيلم سينمائى - مارجريت كوالي