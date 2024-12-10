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أكثر الأفلام العالمية حصولا على ترشيحات جولدن جلوب 82.. اعرفها

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت منذ ساعات ترشيحات جوائز الـ جولدن جلوب فى دورته الـ82، على أن يقام حفل توزيع الجوائز فى 5 يناير من العام المقبل 2025.

ومع ترشح العديد من الأفلام العالمية، تمكنت 5 أفلام عن الفوز بنصيب الأسد فى الترشيحات عن غيرها، وهم:

 

فيلم Emilia Perez حصل على 10 ترشيحات

1. أفضل فيلم موسيقى أو كوميدى
2. أفضل فيلم سينمائي - ناطق بغير الإنجليزية
3. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي
4. أفضل مخرج جاك أوديار
5. أفضل أداء لممثلة في فيلم درامى - كارلا صوفيا جاسكون
6. أفضل أداء لممثلة في اى فيلم سينمائى - سيلينا جوميز
7. أفضل أداء لممثلة في اى فيلم سينمائى - زوي سالدانا
8. أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي
9. أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائى
10. أفضل أغنية أصلية – فيلم سينمائى

  فيلم The Brutalist حصل على 7 ترشيحات

1. أفضل فيلم درامى
2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي
3. أفضل مخرج - برادي كوربيت
4. أفضل أداء لممثل في فيلم درامى - أدريان برودي
5. أفضل أداء لممثلة في اى فيلم سينمائى - فيليسيتي جونز
6. أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي - جاي بيرس
7. أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي

 

فيلم Conclave حصل على 6 ترشيحات:

1. أفضل فيلم درامى
2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي
3. أفضل مخرج - إدوارد بيرجر
4. أفضل أداء لممثل في فيلم درامى - رالف فاينز
5. أفضل أداء لممثلة في اى فيلم سينمائى - إيزابيلا روسيليني
6. أفضل موسيقى تصويرية أصلية – فيلم سينمائي

 

فيلم Anora حصل على 5 ترشيحات:

1. أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي
2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي
3. أفضل مخرج – شون بيكر
4. أفضل أداء لممثل في دور مساعد في أي فيلم سينمائي - يورا بوريسوف
5. أفضل أداء لممثلة في فيلم موسيقى أو كوميدى - مايكي ماديسون

 

فيلم The Substance حصل على 5 ترشيحات:

1. أفضل فيلم موسيقي أو كوميدي
2. أفضل سيناريو - فيلم سينمائي
3. أفضل مخرج - كورالي فارجات
4. أفضل أداء لممثلة في فيلم درامى - ديمي مور
5. أفضل أداء لممثلة في اى فيلم سينمائى - مارجريت كوالي

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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