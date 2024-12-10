شكرا لقرائتكم خبر عن برومو الفيلم الوثائقى "الاتحاد.. سيد البلد" قريبًا على الوثائقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لقناة الوثائقية عن برومو الفيلم الوثائقى الجديد الذى يأتى بعنوان "الاتحاد.. سيد البلد"، والمقرر عرضه قريباً عبر الشاشة.

ويوثق الفيلم المسيرة الحافلة لنادى الاتحاد السكندرى، التى تتخطى قرنًا من الزمان، منذ تأسيسه فى بدايات القرن العشرين حتى الآن، والأدوار التاريخية والوطنية للنادى، ومؤسسيه، وجماهيره، فى أوقات مختلفة، وأحداث كبرى، سواء ضد الاستعمار البريطانى، أو خلال الحروب التى خاضتها الدولة المصرية.

ويستعرض الفيلم أيضًا كواليس وأسرار البطولات والألقاب التى حققها النادي في لعبة كرة القدم- الأكثر جماهيرية- وألعاب رياضية أخرى، مثل "كرة السلة".

كما يتناول العلاقات التاريخية التي ربطت بين نادي الاتحاد وعمالقة الفن والغناء، أمثال سيد درويش، وأم كلثوم، وإسماعيل يس، وعبد الحليم حافظ. ويشهد الفيلم مشاركة عدد من نجوم نادي الاتحاد السكندري ورموزه من مختلف الأجيال والألعاب الرياضية.