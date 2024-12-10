شكرا لقرائتكم خبر عن وتر حساس الحلقة 32.. شكوك سلمى فى كاميليا بتحريضها مازن ضد ليلى والان مع تفاصيل الخبر

تطورت أحداث الحلقة الثانية والثلاثين من مسلسل وتر حساس بعد اعتراف مازن (أحمد جمال سعيد) بقتل زوجته ليلى (جنا الأشقر) بدافع خيانتها له، حيث تعيش سلمى (صبا مبارك) حالة من الصدمة والانهيار، خاصة أن ليلى كانت مقربة لها بشكل كبير، واتهمت ابنة خالتها كامليا (إنجى المقدم) خلال حديثها مع زوجها رشيد (محمد علاء) بأنها هى التى حمست أخيها مازن ضد ليلى وجعلته يشكك فيها حتى قتلها بتهوره.

وخلال الحلقة استكملت الشرطة تحقيقاتها في القضية، باستعداء طليقة عبد الرحمن صديق ليلى، والتى أكدت في التحقيقات أن طليقها كان على علاقة بليلى وأنهما تواجدا في شقة ليلى قبل الحادث، وتستكمل الأحداث بدفن جثمان ليلى وسط صدمة وانهيار من سلمى وعائلتها، وبعد الدفن تتحدث سلمى مع زوج خالتها نور الدين (تميم عبده) بأن ليلى مظلومة ويؤكد نور الدين كلامها.

يرى نور الدين بأن ليلى لا يمكن أن تخون زوجها لأنه شهد على تربيتها، وتطلب سلمى منه أن يدافع عن ليلى طوال الوقت، وبعد ذلك تفاجأت سلمى بانتشار صور خاصة لشقيقتها ليلى على السوشيال ميديا والتأكيد بأنها قُتلت بسبب قضية شرف، وسط اندهاش وصدمة كبيرة من سلمى وزوجها رشيد الذى شاهد المنشورات هو الآخر.

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، أحمد جمال سعيد، جنا الأشقر، تميم عبده، محمد العمروسى، شريف الشعشاعى، تقى حسام، محمد على رزق، صالح عبد النبى، عزوز عادل، كريم العمرى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث مسلسل وتر حساس فى إطار درامي اجتماعي، حول قضية الخيانة الزوجية وخبايا النفس البشرية من خلال ثلاث سيدات (طبيبة ومحامية وموظفة)، حيث تتصاعد وتيرة الأحداث بسبب الخلافات بين المحامية وزوجها مهندس الديكور وخاصة بعد اتهامها له بالخيانة وزواجه من ابن خالتها مع تشابك العلاقات بين كل الأطراف.