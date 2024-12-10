أحمد أمين: سعيد بردود الأفعال الإيجابية على "ساعته وتاريخه".. فيديو خاص لسيدتي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - في خطوة مفاجئة لجمهوره، ظهر أحمد أمين في المسلسل الجريمة الواقعية "ساعته وتاريخه"، حيث شارك في الحلقة الثانية بعنوان "ساعة شيطان"، في هذه الحلقة، قدّم أحمد دوراً درامياً معقداً، بعيداً تماماً عن الشخصيات الكوميدية التي ارتبط بها في أعماله السابقة، تجسيد أحمد لشخصية "حمو"، التي تعتبر جديدة عليه، لاقت ردود أفعال إيجابية من المشاهدين الذين عبّروا عن إعجابهم بتنوع قدراته التمثيلية.
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"ساعته وتاريخه".. تحدٍّ جديد لأحمد أمينعرف أحمد أمين منذ بداية مشواره الفني بتقديم أدوار الكوميديا التي تتسم بالبهجة والطابع الطيب، ولكن في هذه المرة، اختار أحمد أن يقدم شخصية معقدة تظهر جانباً درامياً لم يكن مألوفاً لجمهوره، وفي تصريحاته لـسيدتي.نت، أكد أحمد أمين أن هذه التجربة كانت جديدة عليه، وأنه سعيد بالردود الإيجابية التي تلقتها شخصيته "حمو"، الذي وصفه بأنه مختلف تماماً عن أي دور قام به سابقاً.
أحمد أمين يدعم المواهب الجديدة في "ساعته وتاريخه"بالرغم من كونه ضيف شرف في مسلسل ساعته وتاريخه، إلا أن أحمد أمين كان له دور مهم في دعم المواهب الشابة التي تم اختيارها من خلال برنامج كاستينغ، وهو برنامج مسابقات لاكتشاف المواهب الجديدة، وفي حديثه، أشار أحمد إلى أن مشاركته في المسلسل كانت بهدف دعم هؤلاء الممثلين الشباب وتقديمهم للجمهور، مؤكداً أن هدفه كان دعم المواهب الجديدة.
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https://www.instagram.com/p/DDRrORbtHRe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
أحمد أمين: الأعمال الاجتماعية تلامس جمهوراً أوسععندما سُئل أحمد أمين عن رأيه في انتشار الأعمال الاجتماعية الواقعية، أكد أنه يعتقد أن هذه الأعمال قادرة على الوصول إلى قاعدة جماهيرية أوسع، وقال: "بما أنني كنت أصنع دراما كوميدية اجتماعية في البلاتوه، فأنا أحس بأنها تلمس قاعدة أكبر من الناس"، وأضاف أحمد أنه سعيد بشكل خاص بالتعليقات الإيجابية التي تلقاها من الجمهور، سواء بشأن أدائه أو بشأن البطلة الحقيقية التي تم تجسيد قصتها في الحلقة.
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عودة أحمد أمين في رمضان 2025بعد غيابه عن رمضان 2024، أعلن أحمد أمين عن مشاركته في مسلسل كوميدي جديد بعنوان "مذكرات نشال"، المقرر عرضه في رمضان 2025، وفي هذا المسلسل، يعود أحمد أمين إلى الساحة الرمضانية بأدائه الكوميدي المميز، مما يشير إلى العودة إلى النوع الذي اشتهر به، بعدما قدم تجربة درامية جديدة في "ساعته وتاريخه".
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