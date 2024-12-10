فيلم أقورا.. إنتاج مشترك بين تونس وفرنسا والسعودية ضمن اختيارات عالمية بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - ضمن قسم "اختيارات عالمية" في قائمة أفلام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بنسخته الرابعة، يأتي فيلم "أقورا" ليجمع بين فرنسا وتونس والسعودية لإنتاجه، ويكون نتاج ذلك فيلم دراما مبهراً في مشاهده، ويجذب المشاهدة في حبكته وتسلسل أحداثه الذي أبدع بها مخرجه وكاتبه التونسي علاء الدين سليم.
تدور قصة الفيلم حول كلب أزرق وغراب أسود يرويان القصة الغريبة لثلاثة عائدين –وهم أشخاص غير أموات تماماً، وليسوا أحياء أيضاً- يظهرون من جديد في بلدة نائية، الأمر الذي يحيي الألغاز غير المحلولة حول اختفائهم، "فتحي"، وهو مفتش الشرطة المحلي، يتولى القضية، بمساعدة صديقه "أمين" الطبيب المحلي، ومع ذلك ما يبدأ كجريمة مثيرة تقليدية، يصبح أكثر تجريداً عندما يصل "عمر" محقق شرطة من المدينة، لتسليط الضوء على ما حدث، فيشعر بالارتباك بسبب التسلسل غير المنطقي للأحداث، وفي الوقت نفسه، يبدو الأمر سخيفاً ومزعجاً؛ إذ يكشف "أغورا" تدريجيًاً عن نفسه، كقصيدة خرافية، وتعليق سياسي عن الحالة في تونس.
وهو من بطولة: ناجي القنواتي، بلال سلاطنية، مجد مستورة، وسونيا زرج عيونا.
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الفيلم من كتابة وإخراج علاء الدين سليم، وهو صانع أفلام تونسي أنتج وساعد في إخراج فيلم "بابيلون"، الذي فاز بالجائزة الكبرى "فيد مارسيليا" في مهرجان مارسيليا السينمائي الدولي في عام 2012، كما أخرج فيلم "ذو لاست أوف أس"، الّذي فاز بجائزة لايون أوف ذو فيوتشور في مهرجان البندقية السينمائي عام 2016، وفيلم "طلامس" الذي عرض للمرة الأولى في أسبوع النقاد، في مهرجان كان السينمائي الدولي عام 2019، وفاز بجائزة أفضل مخرج في مهرجان مراكش السينمائي الدولي.
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عن فيلم "أقورا"فيلم "أقورا" الذي يأتي قسم "اختيارات عالمية" في قائمة أفلام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بنسخته الرابعة، هو فيلم دراما بإنتاج مشترك بين تونس وفرنسا والمملكة العربية السعودية من خلال: علاء الدين سليم، وجولي فيز.
تدور قصة الفيلم حول كلب أزرق وغراب أسود يرويان القصة الغريبة لثلاثة عائدين –وهم أشخاص غير أموات تماماً، وليسوا أحياء أيضاً- يظهرون من جديد في بلدة نائية، الأمر الذي يحيي الألغاز غير المحلولة حول اختفائهم، "فتحي"، وهو مفتش الشرطة المحلي، يتولى القضية، بمساعدة صديقه "أمين" الطبيب المحلي، ومع ذلك ما يبدأ كجريمة مثيرة تقليدية، يصبح أكثر تجريداً عندما يصل "عمر" محقق شرطة من المدينة، لتسليط الضوء على ما حدث، فيشعر بالارتباك بسبب التسلسل غير المنطقي للأحداث، وفي الوقت نفسه، يبدو الأمر سخيفاً ومزعجاً؛ إذ يكشف "أغورا" تدريجيًاً عن نفسه، كقصيدة خرافية، وتعليق سياسي عن الحالة في تونس.
وهو من بطولة: ناجي القنواتي، بلال سلاطنية، مجد مستورة، وسونيا زرج عيونا.
يمكنك قراءة: ضمن مسلسلات البحر الأحمر: السعودية وخمس دول تشارك في إنتاج العوالم المفقودة مع بيتاني هيوز.. الأنباط
الفيلم من كتابة وإخراج علاء الدين سليم، وهو صانع أفلام تونسي أنتج وساعد في إخراج فيلم "بابيلون"، الذي فاز بالجائزة الكبرى "فيد مارسيليا" في مهرجان مارسيليا السينمائي الدولي في عام 2012، كما أخرج فيلم "ذو لاست أوف أس"، الّذي فاز بجائزة لايون أوف ذو فيوتشور في مهرجان البندقية السينمائي عام 2016، وفيلم "طلامس" الذي عرض للمرة الأولى في أسبوع النقاد، في مهرجان كان السينمائي الدولي عام 2019، وفاز بجائزة أفضل مخرج في مهرجان مراكش السينمائي الدولي.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».