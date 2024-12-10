جيريمي رينر في جلسته الحوارية: "السينما السعودية على شفا تحول كبير"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - حلَّ النجم جيريمي رينر ضيفاً اليوم، على سلسلة الجلسات الحوارية التي تتبناها الدورة الرابعة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، والتي تضمنت نجوماً عالميين مثل مايكل مان، ميشيل يوه، كاثرين زيتا جونز، إيفا لونغوريا، أندرو غارفيلد، سينثيا إيريفو، وغيرهم.

جيريمي رينر يتحدث عن حادثه: يشبه العودة من الموت

تحدث جيريمي رينر عن الحادث الذي كاد أن يودي بحياته في يناير 2023، وعن رحلة تعافيه، حيث قال: "لقد عدت إلى التمثيل أخيراً، بعد التعافي من الحادث الذي تركني أعاني من صدمة حادة في الصدر وكسر فى 30 عظمة"، وتابع مازحاً: "لقد تفوقت على الرجل الحديدي".

وقع الحادث بعد عاصفة ثلجية قاسية شهدتها الولايات المتحدة، في يناير 2023، وخرج رينر ليزيح الثلوج من أمام منزله، واستخدم محراث الثلج «Snow Cat» لكسح كمية الثلج المتراكمة، وقد نجح في إخراج السيارة، ثم خرج للتحدث مع قريبه، لكن محراث الثلج بدأ يتحرك، حاول رينر العودة إلى مقعد السائق لمنع المحراث من الحركة، لكنه دهسه.

وكشف "رينر" أن الحادث ترك ندوب في قلبه، كما ترك علامات في جسده، وكان هذا سبب إقدامه على تحرير كتاب يتناول الدروس المستفادة من حادث جرافة الثلوج: "أكتب كتاباً عن هذا الأمر الآن. وكنت طوال هذه الفترة أقوم بتحريره بشكلٍ نهائي. وأذكر فيه الدروس التي تعلمتها، والنعم التي شعرت بها خلال اختباري الموت، لأنني مت، ثم عدت لسببٍ ما".

جيريمي رينر منبهراً بصناعة السينما في السعودية

أشاد "رينر" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، وبالتقدم الذي أحرزته البلاد في صناعة السينما، قائلاً: "إنها تجربة مثيرة للغاية. السعودية على شفا تحول كبير، أعتقد أنه سيكون هنا 2500 شاشة سينما في السنوات الخمس المقبلة"، كما قال: "إذا كان هناك بلد قادر على فعل هذا التطور والتحرك بهذه السرعة، أعتقد أنها ستكون المملكة العربية السعودية. أنا متحمس للغاية لرؤية ما سيحدث هنا بحلول 2030".

"رينر" لا يفضل الفوز بالأوسكار.. ويستمتع بالعمل مع هؤلاء

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وتابع "رينر" حديثه قائلاً: "لا أهتم حقاً بالفوز بجائزة الأوسكار، لم أرغب أبداً في الحصول على التمثال لأنه يتعين علي الذهاب لإلقاء خطاب. آخر شيء أريد القيام به مع قلقي الاجتماعي هو الصعود وإلقاء خطاب أمام الناس". وكشف أنه يستمتع بالعمل مع توم كروز، بن أفليك، كاثرين بيغلو، تايلور شيريدان، وقال: "بن أفليك ذكي للغاية وساحر للغاية، وكان من الرائع العمل معه في فيلم The Town. نحن نلهم بعضنا البعض ونتحدى بعضنا البعض". ووصف العمل مع توم كروز في سلسلة أفلام Mission: Impossible بأنه ممتع للغاية.

وعن حبه لعمله، ذكر أنه لم يكن لديه مياه ولا كهرباء ولا طعام كافي لفترة من الوقت، قائلاً: "لقد كان الأمر يستحق ذلك"، وتابع: "ممكن أن أعمل في السينما مجاناً، لو تطلب الأمر ذلك".

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