سلمان خان وأشقاؤه يحتفلون بيوم ميلاد والدتهم سلمى خان

رسالة سلمان خان لـ والدته بمناسبة يوم ميلادها

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سلمان خان يحضر تصوير برنامج "Bigg Boss 18"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - شارك نجم بوليوودمع جمهوره ومُتابعيه مقطع فيديو تضمن احتفاله وأشقائه بيوم ميلاد والدتهم سلمى خان والذي كان بالأمس الأثنين 9 ديسمبر.ونشر الفنان الهندي سلمان خان مقطع الفيديو عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام"، والذي ظهر فيه شقيقه سهيل خان، وهو يرقص مع والدته، وعلق سلمان خان على مقطع الفيديو قائلاً: "أمي عيد ميلاد سعيد.. والدة الهند.. عالمنا".والسيدةهي زوجة كاتب السيناريو الهندي الشهير سالم خان Salem Khan ووالدة نجم السينما الهندية سلمان خان، وبالأمس قد تم الاحتفال بيوم ميلادها بصحبة عائلتها وأصدقائها في مدينة مومباي الهندية.وقد أقيم الحفل بأحد مطاعم مومباي وسادت بين الحضور حالة من الفرح والسعادة، وتم نشر العديد من الصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهر من خلالها أبناء سلمى وأشقاء النجم سلمان خان، وهم يحتفلون بهذا المناسبة الخاصة.وعلى جانب آخر كان قد نشر سهيل خان عبر حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة من الصور ومقطع فيديو خلال احتفاله بيوم ميلاد والدته، والتي ظهر من خلالها وهو يرقص معها وسط حالة من السعادة.يُذكر أنه في أكتوبر الماضي ظهر نجم بوليوودبموقع تصوير برنامج "Bigg Boss 18" على الرغم من تلقيه العديد من التهديدات من إحدى العصابات، والتي طلبت منه دفع 50 مليون روبية هندية أو سيَلقى مصيراً سيئاً.وكان قد قرر نجم السينما الهندية سلمان خان مباشرة عمله برفقة حراس أمن، وذلك من خلال عودته للمشاركة بتصوير أحدث حلقات برنامج "Bigg Boss 18"، وقد حقق الـ"برومو" الخاص بالحلقة الجديدة من البرنامج انتشاراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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