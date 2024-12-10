“عرشه الغالي”.. وعد البحري تقدم لونًا خليجيًا جديدًا بمفهوم مبتكر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت “لايف ستايلز ستوديوز” أحدث أغنيات الفنانة السورية وعد البحري بعنوان “عرشه الغالي”، حصريًا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود.

تجربة خليجية ثانية

تعد أغنية “عرشه الغالي” التجربة الغنائية الثانية لوعد البحري في اللون الخليجي، وذلك بعد أغنيتها السابقة “صاحب السعادة” التي صدرت قبل أسابيع. الأغنية الجديدة تأتي باللهجة الخليجية وبإيقاع “مقسوم”، مقدمة نمطًا غنائيًا خليجيًا حديثًا يتميز بتوزيع موسيقي مبتكر ولحن متنوع يجمع بين عدة أفكار موسيقية.

كلمات مميزة ونظرة مختلفة

تميزت كلمات الأغنية التي كتبها خالد ڤرناس برؤية جديدة في الغزل، حيث تصف الشريك وكأنه صاحب سلطة ومكانة، مستخدمة تعابير قريبة من الجمهور العربي. وقد أضافت هذه الصياغة إلى جاذبية الأغنية التي لاقت استحسانًا واسعًا.

تصوير مميز في معالم الأقصر

تم تصوير الفيديو كليب للأغنية تحت إدارة المخرجة اللبنانية رودينا حاطوم، واستغرق التصوير يومين في مدينة الأقصر بمصر، رغم درجات الحرارة المرتفعة. شمل التصوير معالم أثرية بارزة مثل مقبرة رمسيس الخامس والسادس، معبد حتشبسوت، معبد الكرنك، معبد الأقصر، طريق الكباش، تماثيل ممنون، والمنطاد.

نجاح على منصات التواصل

منذ طرحها، حققت أغنية “عرشه الغالي” أكثر من 2.8 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، ما يعكس الإقبال الكبير عليها من الجمهور العربي.

تعليق وعد البحري

أعربت وعد البحري عن سعادتها بإطلاق الأغنية الجديدة، ووصفتها بأنها “مختلفة ومتجددة من حيث الطرح الموسيقي”، مؤكدة أهمية اللون الخليجي في تعزيز التواصل الفني مع الجمهور العربي.

فريق العمل

الأغنية من كلمات خالد ڤرناس، ألحان ياسر نور، توزيع عمرو عبد الفتاح، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.