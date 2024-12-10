بالفيديو- فهد الكبيسي يزور معرض كريستيان ديور في الرّياض

زار الفنّان القطريّ، فهد الكبيسي، معرض كريستيان ديور -مصمّم الأحلام في المتحف الوطنيّ السّعوديّ الذي يُقام ضمن فعاليّات موسم الرّياض.

بهذه المناسبة، نشر حساب موسم الرّياض على “إكس” مقطع فيديو من أجواء زيارة “الكبيسي”، الذي جال في أرجاء المعرض وعبّر عن إعجابه بالإبداعات التي أطلقها كريستيان ديور برؤيته الرّائدة.

نذكر أنّ فهد الكبيسي، أحيا منذ أيام قليلة، ليلة طربيّة استنثائيّة، جمعته بالفنّانة أميمة طالب ، تحت رعاية هيئة التّرفيه، برئاسة المستشار تركي آل الشّيخ، على مسرح محمّد عبده آرينا، ضمن فعاليّات جلسات موسم الرّياض، حيث قدّم الثّنائيّ أكثر من أغنية على طريقة الدّيو على المسرح، وسط نجاح كبير وإشادة واسعة من الجمهور عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ.

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الجدير بالذّكر أنّ معرض كريستيان ديور- “مصمّم الأحلام”، يستقبل زوّاره في المتحف الوطنيّ السّعوديّ بالرّياض حتّى الثّاني من أبريل المقبل ٢٠٢٥.