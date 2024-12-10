شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج السورى جود سعيد: سوريا جميلة دائمًا بالرغم مما حدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج السورى جود سعيد، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، أن سوريا لا تزال جميلة بالرغم مما حدث، حيث صرح قائلا: "سوريا جميلة دائمًا، ومفهوم الدمار فى العديد من الأماكن، مبالغ فيه بعض الشىء، وهناك بعض المبالغات".

وتابع سعيد حول تصوير فيلمه الأخير سلمى والذي تم عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ 45: "اخترت قرية محددة لتصوير فيلم سلمى لأن قصة العمل تدور حول الزلزال الذى حدث في منطقتين جغرافيتين، الساحل السوري وحلب، وأبطال العمل من الساحل السوري، لذلك أردنا اختيار مكان، مع بيئة حقيقية للزلزال".

وكانت قد تحدثت النجمة السورية سلاف فواخرجى عن مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ 45 التي انتهت منذ أيام بـ فيلمها "سلمى"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلة: "في الحقيقة دائما أشعر أن الجمهور المصرى هو أساس الفن، ورأيه مهم جدًا، وبما أن العرض الأول للفيلم كان في مصر فهذا شيء يعنى الكثير لى، خاصة أننى أخاف جدًا من رأى الجمهور المصرى، ولكن الإقبال على مشاهدة فيلم سلمى غمرنى بفرحة كبيرة، وشعرت بنجاح فيلم سلمى مع الكم الهائل من المباركات التي حصلت عليها سواء أثناء عرض العمل من خلال تفاعل المشاهدين مع سلمى التي أقدم شخصيتها أو من خلال الرسائل".