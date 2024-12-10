شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة: أثق فى الكوادر والإمكانيات الموجودة لتطوير الصناعة الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

عقّب طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على بيان الشركة، والذى تم فيه إعلان تحالف المتحدة مع شركة طارق نور القابضة وقناة المحور، لوضع استراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية.

وقال طارق نور: "طبعا إن الدولة تستعين بفكر وإدارة القطاع الخاص معنى ذلك إن الدولة تفتح المجال لاستقلالية الإعلام، بس خير الكلام ما قل ودل، خلينا نركز دلوقتى على الشغل مش الكلام الكتير والنوايا الحسنة".

وأضاف طارق نور: "أنا كلى ثقة إن الكوادر والإمكانيات الموجودة حالياً فى التحالف، قادرة على تطوير الصناعة الإعلامية بكل عناصرها، وأنا متفائل بهذه الثقة من الدولة اللى منحتها للقطاع الخاص، وبإذن الله لو تُمَكَّن المواهب الموجودة بس نديها شوية وقت، وبدور الإعلام المصرى وقوتها الناعمة هتسعدنا جميعا بإذن الله".

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تحالفها مع شركة طارق نور القابضة وقناة المحور، لوضع استراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية، بما يعود بالنفع على صناعة الإعلام بشكل عام.

يتم هذا التحالف من خلال تعيين شركة طارق نور القابضة لخبراء متخصصين في صناعة الإعلام، بالتعاون مع الإدارة الحالية، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة برئاسة طارق نور، وطارق مخلوف عضوًا منتدبًا، وعضوية كل: سيف الوزيري، ومحمد السعدي، وتامر مرسي، وأحمد طارق، وعمرو الفقي، وشريف الخولي، وعمرو الخياط.

ويتوجه مجلس الإدارة الجديد للشركة المتحدة بالشكر والتقدير لمجلس الإدارة السابق على كل مجهوداته المبذولة طوال الفترة الماضية.



مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية



مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية



مجلس ادارة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية