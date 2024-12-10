شكرا لقرائتكم خبر عن كريس إيفانز يعود إلى عالم مارفل السينمائى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع The Wrap عن عودة النجم العالمى كريس إيفانز إلى عالم مارفل السينمائى كجزء من فريق عمل فيلم "Avengers: Doomsday"، وهو الجزء الثانى المرتقب، والذى سيشارك فيه أيضًا زميله النجم العالمى روبرت داونى جونيور بدور دكتور دوم.

سيشارك إيفانز فى بعض الأدوار، التى لم تكشف بعد، ومن المقرر أن يتم إطلاق فيلم "Avengers: Doomsday" فى الأول من مايو 2026.



كريس إيفانز

وذلك بعدما كشف مصدر لموقع Variety أن شركة مارفل عرضت 80 مليون دولار على أنتونى وجو روسو لإخراج الفيلمين التاليين فى سلسلة Avengers، اللذان سيطرحان تحت اسم Avengers: Doomsday و Avengers: Secret Wars.

فى نفس السياق كان قد كشف النجم العالمى روبرت داونى جونيور، عن القناع الجديد لشخصيته بعد سنوات طويلة بشخصيته Iron Man داخل عالم مارفل للأبطال الخارقين، ونشر داونى فيديو وصورة له عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام يظهر من خلالها عن لحظة الكشف عن القناع الجديد قائلاً: "قناع جديد، نفس المهمة".