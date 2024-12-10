سبايك لي خلال جلسته الحوارية: منبهر بتطور مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:43 مساءً - النجم العالمي سبايك لي، تحدث اليوم خلال جلسة حوارية، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، عن سعادته بتواجده كعضو لجنة تحكيم بهذه الدورة، وبحضور المهرجان للمرة الثانية الذي وصفه بـ"الرائع"، كما تحدث عن صناعة السينما العالمية، والمشاكل التي تواجه أصحاب البشرة السمراء، وعلاقته بصديقه النجم العالمي دينزل واشنطن.

سبايك لي يتحدث عن امتنانه لكونه مخرج سينمائي

المخرج والممثل سبايك لي، تحدث خلال الجلسة عن مدى امتنانه لعمله في مجال السينما، وقال: "إنه من النعم أن الله دفع بي لهذا المسار. إذا كان الإنسان يأكل قوت يومه من مهنة يحبها فهذا من أكبر النعم، وأشعر بعظيم الامتنان تجاه الله وأعتبر هذه النعم جميعها هدية من الله، ووجودي هنا وسط من يحبوني نعمة من الله أيضاً".

سبايك لي يحكي كواليس التصوير في مكة واعتزازه بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

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كما تطرق سبايك لي في الحديث عن تجربة تصوير فيلمه "مالكوم إكس" في مكة المكرمة، وذلك عام 2022، وقال:"انتظرت المحكمة الإسلامية العليا لإحضار كاميرا داخل مكة لتصوير مشاهد من فيلمي خلال موسم الحج. عملنا مع فريق مسلم لتصوير مراسم الحج وهذه المرة الأولى التى يُسمح بذلك وفخور بذلك، وعدت مرة أخرى للسعودية لعرض فيلم مالكوم إكس في الدورة الثانية للمهرجان"، وتابع قائلاً: "منبهر بمهرجان البحر الأحمر السينمائي وتطوره على مدار 4 سنوات، وسعيد بأن الجميع يستطيع الاطلاع على أفلام العالم".

أحدث أعماله وعلاقته مع دينزل واشنطن

أعلن "لي" عن فيلمه القادم "Highest 2 Lowest" والذي سيشهد عودة المخرج للتعاون مع دينزل واشنطن، الذي قال عنه إنه أعظم ممثل في العالم. وأوضح إن الفيلم مستوحى من فيلم الإثارة والجريمة "هاي أند لو" للمخرج الياباني أكيرا كوروساوا لعام 1963، مستكملاً: "كوروساوا مصدر إلهام رئيسي في مسيرتي المهنية، إن الالتحاق بمدرسة السينما بجامعة نيويورك فتح عيني على صناع أفلام مثل كوروساوا، لقد ألهمني بمناهج جديدة لكيلفية بناء القصة، وتأثرت به كثيراً".

وعن علاقته بواشنطن؛ يُعتبر هذا الفيلم هو فيلمهما الخامس معاً والأول منذ فيلم "Inside Man" الذي تم إنتاجه قبل 18 عاماً، ووصف "لي" تعاونهما بأنه "ثنائي ديناميكي"، وتابع: "أنا محظوظ جداً لأنني قمت بخمسة أفلام معه، نحن إخوة، نعرف بعضنا البعض جيداً، وعائلاتنا مترابطة جداً".

المخرج العالمي يوضح حقيقة اعتزاله الفن

في الفترة الأخيرة ظهرت العديد من الشائعات حول اعتزال سبايك لي الفن، وقرر أن يضع حداً لهذه الشائعات خلال الجلسة الحوارية، قائلاً: "أحياناً أفكر في الاعتزال ولكن مازلت أشعر أن أمامي مزيداً من الوقت قبل التقاعد". وسأل مازحاً عن عمر المخرج الياباني كوروساوا عندما أخرج آخر أفلامه، وعندما قيل له إنه يبلغ من العمر 81 عاماً، ابتسم وقال: "لا يزال أمامي بعض الوقت"!.

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