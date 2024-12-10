خاص لـ الخليج 365.. تولين عصام: فيلم هجان نقلة نوعية في مسيرتي الفنية وانتظروني بعمل كويتي قادم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:43 مساءً - الفنانة تولين عصام شابة في الـ17 من عمرها، شاركت في عدة أفلام قصيرة منها فيلم "بلوغ" إنتاج مهرجان البحر الأحمر وأيضاً أثرت تجربتها بمشاركة الفنانة الكويتية حياةالفهد من خلال مسلسل "بتوقيت مكة" وأخيراً كان لها مشاركة في فيلم حصد العديد من الجوائز المميزة وهو الفيلم الطويل "هجان".

الخليج 365 التقت بها وتحدثت عن بدياتها ونجاحاتها وأشهر أعمالها وجديدها القادم في الكويت، فماذا قالت؟

تجربتها في فيلم "هجان"

بدايةً شاركتِ بـ فيلم "هجان" مع نخبة من النجوم حدثينا عن هذه المشاركة وكيف تم اختيارك للفيلم؟

هل شعرت بخوف عند مشاركتك بـ هجان؟

فزت بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الأفلام السعودية عن فيلم "هجان" حدثينا عن شعورك؟

تم التواصل معي وأبلغوني أن هنالك فيلماً سينمائياً طويلاً، وأعطوني نبذة عن العمل وأحببت جداً القصة وشاركت بهذا العمل الذي وجد ولله الحمد النجاح وحصد العديد من الجوائز الجميلة.لا أخفيكم أنني في البداية كنت خائفة قليلاً من فكرة الإبل وكيف سأتعامل معها، خاصة أنني أول مرة أتعامل مع هذا الحيوان، لكن مع التدريب استمتعت وأحببت التجربة جداً.

حقيقه شعور لا أستطيع وصفه كان هنالك توتر وفرحة وخوف وسعادة في آنٍ واحد ولكن كل ما أستطيع قوله إنها مشاعر جميلة وذكر هذا الفوز.

وماذا أضاف لك هذا الفوز؟ وهل كنت متوقعتة؟

أيضاً حصل فيلم "هجان" الذي شاركت به على عد من الجوائز كما عُرض بعدد من الدول خارج المملكة ماذا يعني لك ذلك؟

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وقوفك أمام نخبة من النجوم مثل إبراهيم الحساوي وعبدالمحسن النمر ماذا أضاف لك وماذا تعلمت منهم؟

فيلم هجان يركز على الإبل هل كنت ملمه بالتعامل مع الإبل وأيضاً الركوب عليها؟ وهل وجدت صعوبة أثناء التدرب؟

تجربتها في السينما والتلفزيون

أضاف لي الكثير لمشواري الفني، بعد هذه الجائزة الكثير أصبح يعرف من هي، لم أكن أتوقع الفوز خاصةً أنني كنت في بداياتي الفنية وجميع من شاركني في المسابقة ما شاء الله لهم خبرة وباع كبير في التمثيل، ولكن هذا الفوز حفزني وشجعني أكثر وكان له تاثير لما ساختاره مستقبلاً من أعمال، وأحمد الله على هذه الجائزة.بصراحه فخر أن فيلم سعودي وأنا موجودة فيه وعرض في دول كثيرة، وأحبوا الجميع وأشادوا بالعمل هذا شيء كبير ومهم بالنسبة لله والحمد لله.أضاف لي الكثير بصراحة، كانوا في قمة الأخلاق معي يعاملوني وكأني ابنتهم وساعدوني وعلموني كثيراً، ولم أتخيل في مسيرتي الفنية أنني سوف أقوم بالوفوق مع أسماء لها وزنها قمه في المجال الفني مثل الأستاذ إبراهيم الحساوي وكذلك الأستاذ عبدالمحسن النمر.بالحقيقة لا، لم أكن أعرف أبداً للتعامل مع الإبل وأيضاً في حياتي لم أركبها. ووقت التدريب في البداية كنت خائفة لكن مع التدريب أصبح الموضوع صار بالنسبة لي سهلاً وعرفت كيف أتعامل معها وتغلبت على الصعاب ولله الحمد.

هل تولين تميل للأفلام السينمائية أكثر من الدرامية؟لا أحب السينما والتلفزيون معاً المهم القصة تكون قوية.

ما هي الأعمال التي شاركت بها؟

ماذا تعني لك السينما؟

وجة نسائي وآخر رجالي تتمنين مشاركته بفيلم سينمائي قادم ؟ولماذا؟

البداية الفنية

شاركت بعدد من الأعمال كان منها مسلسل "عمارة سكنية" وفيلم "بلوغ" إنتاج مهرجان البحر الأحمر ومسلسل "بتوقيت مكة مع الفنانة حياة الفهد والفيلم الطويل السينمائي "هجان".السينما هي بوابة الدخول لعالم الفن بالنسبه للفنان.بالنسبة للوجة النسائي أحب أن يجمعني عمل مع الفنانة الجميلة إلهام علي أحب شخصيتها جداً، أما وجه رجالي أتمنى العمل معه مره أخرى في عمل جديد الفنان عبدالمحسن النمر.

لنعد إلى البداية من مكتشفك إلى عالم الفن؟أسرتي هي من اكتشفت حبي للفن.

ماهي الصعوبات التي واجهتك بهذا العالم؟ وكيف تغلبت عليها؟

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ما هو العمل الذي تشعرين أنه شكل نقلة نوعية في مسيرتك؟

وهل أنت راضية عما حققتيه؟

ما رأيك بالمنافسة الموجودة بين ممثلين جيلك؟

ما هو مفتاح النجاح وما الذي يضمن استمرارية الممثلة في يومنا هذا؟

التمثيل وتقديم البرامج

جمعتِ بين التمثيل وتقديم برنامج جوائز الاطفال على قناة السعوديه أيهما أقرب لك الآن؟

المرأة السعودية

ما رأيك بالمرأة السعودية اليوم وما الذي يميزها؟

وأنتِ كممثلة ما الرسالة التي توجهينها للمرأة من خلال عملك؟

ما الأدوار التي تحبين تقديمها بأعمالك؟

الصعوبة التي واجهتها بعالم الفن وقد تكون الوحيدة هي عدم معرفتي أن أتغلب عليها هي دراستي حيث هنالك صعوبه تكمن بين التوفيق بين عملي بمجال الفن وبين دراستي.بالتأكيد فيلم "هجان".إليكِ هذا الخبر: بالفيديو والصور: أبطال فيلم "هجان" يتحدثون ل "الخليج 365" خلال عرضه الأول بالرياضولله الحمد جداً راضية بما حققته بمسيرتي الفنية.التنافس جميل ولا بد من وجوده لكي ننتج أعمالاً نتنافس فيها وتخرج للعالم.أعتقد كل فنان لا بد أن يعمل على تطوير نفسه ولا يتوقف وتكون أخلاقه جميلة وأن يبتعد عن الغرور.بعد تجربتي أستطيع أن أقول التمثيل.الحمد لله اليوم المرأة السعودية تستطيع أن تعمل كل شيء تحبه وقد ذللت أمامها كل الصعوبات واستطاعت أن تثبت نفسها.أقول لها اعملي كل ما تحبينه ونمي مواهبك وحققي طموحك للوصول وعيشي الحياة بكل سعادة.

جميع الأدوار الدرامية.

من يلفت انتباهك من ممثلي جيلك شباب وشابات؟

بعيداً عن الفن

بعيداً عن الفن ما هو برجك؟ وهل تنطبق صفاته عليك؟

مواقع التواصل الاجتماعي غزت العالم ما هي سيئاتها وما هي حسناتها بالنسبة لك كفنانة؟

بـ 4 كلمات كيف تصفين نفسك؟

من مطربك المفضل؟

اغنية تحبين سماعها ؟

لون تفضلينه بملابسك؟

أين تقضين إجازتك السنوية؟

جديدها القادم

ماهي مشاريعك القادمة؟

الأسماء كثيرة ومن الصعب أن أحدد اسم معين.أنا من مواليد برج الدلو، وأرى أنها تقريباً تنطبق صفاته على شخصيتي.حسناتها أنها تنقلنا إلى عالم جميل ونصبح اجتماعيين بطريقة أكثر، وكفنانة أستطيع أن نشر أعمالي وأتواصل مع متابعي سريعاً وأستطيع أن آخذ آراءهم بأعمالي مباشرة، أما السلبيات أحياناً كثيراً نواجه ونتعرض للتنمر.أستطيع أن أقول طموحه وهادية وبسيطة وجميلة أكيد.الفنان عايض.حالياً أحب سماع أغنية "لماح" للفنان عايض.أحب اللون الأسود والأبيض.إجازتي باغلب الأوقات أقضيها بـ جدة.مسلسل كويتي جديد بإذن الله بعنوان "مدرسة النخبة" لا أستطيع أن أُفصح عن تفاصيله ولكن كل ما أستطيع قوله إنه مسلسل تقع أحداثه في عشر حلقات، وهو عمل جديد ومختلف عن الأعمال الأخرى، حيث ستُستخدم فيه تقنيات عالمية، وسيلاحظ المشاهد هذا الفرق، وهو من تأليف الكاتب محمدالنشمي، ومن إخراج شملان النصار وإنتاج شركة كاتويل".

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