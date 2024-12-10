خاص لـ الخليج 365.. تولين عصام: فيلم هجان نقلة نوعية في مسيرتي الفنية وانتظروني بعمل كويتي قادم

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:43 مساءً - الفنانة تولين عصام شابة في الـ17 من عمرها، شاركت في عدة أفلام قصيرة منها فيلم "بلوغ" إنتاج مهرجان البحر الأحمر وأيضاً أثرت تجربتها بمشاركة الفنانة الكويتية حياةالفهد من خلال مسلسل "بتوقيت مكة" وأخيراً كان لها مشاركة في فيلم حصد العديد من الجوائز المميزة وهو الفيلم الطويل "هجان".
الخليج 365 التقت بها وتحدثت عن بدياتها ونجاحاتها وأشهر أعمالها وجديدها القادم في الكويت، فماذا قالت؟
تجربتها في فيلم "هجان"
بدايةً شاركتِ بـ فيلم "هجان" مع نخبة من النجوم حدثينا عن هذه المشاركة وكيف تم اختيارك للفيلم؟تم التواصل معي وأبلغوني أن هنالك فيلماً سينمائياً طويلاً، وأعطوني نبذة عن العمل وأحببت جداً القصة وشاركت بهذا العمل الذي وجد ولله الحمد النجاح وحصد العديد من الجوائز الجميلة.
هل شعرت بخوف عند مشاركتك بـ هجان؟لا أخفيكم أنني في البداية كنت خائفة قليلاً من فكرة الإبل وكيف سأتعامل معها، خاصة أنني أول مرة أتعامل مع هذا الحيوان، لكن مع التدريب استمتعت وأحببت التجربة جداً.
فزت بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الأفلام السعودية عن فيلم "هجان" حدثينا عن شعورك؟
حقيقه شعور لا أستطيع وصفه كان هنالك توتر وفرحة وخوف وسعادة في آنٍ واحد ولكن كل ما أستطيع قوله إنها مشاعر جميلة وذكر هذا الفوز.
وماذا أضاف لك هذا الفوز؟ وهل كنت متوقعتة؟أضاف لي الكثير لمشواري الفني، بعد هذه الجائزة الكثير أصبح يعرف من هي تولين عصام، لم أكن أتوقع الفوز خاصةً أنني كنت في بداياتي الفنية وجميع من شاركني في المسابقة ما شاء الله لهم خبرة وباع كبير في التمثيل، ولكن هذا الفوز حفزني وشجعني أكثر وكان له تاثير لما ساختاره مستقبلاً من أعمال، وأحمد الله على هذه الجائزة.
أيضاً حصل فيلم "هجان" الذي شاركت به على عد من الجوائز كما عُرض بعدد من الدول خارج المملكة ماذا يعني لك ذلك؟بصراحه فخر أن فيلم سعودي وأنا موجودة فيه وعرض في دول كثيرة، وأحبوا الجميع وأشادوا بالعمل هذا شيء كبير ومهم بالنسبة لله والحمد لله.
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وقوفك أمام نخبة من النجوم مثل إبراهيم الحساوي وعبدالمحسن النمر ماذا أضاف لك وماذا تعلمت منهم؟أضاف لي الكثير بصراحة، كانوا في قمة الأخلاق معي يعاملوني وكأني ابنتهم وساعدوني وعلموني كثيراً، ولم أتخيل في مسيرتي الفنية أنني سوف أقوم بالوفوق مع أسماء لها وزنها قمه في المجال الفني مثل الأستاذ إبراهيم الحساوي وكذلك الأستاذ عبدالمحسن النمر.
فيلم هجان يركز على الإبل هل كنت ملمه بالتعامل مع الإبل وأيضاً الركوب عليها؟ وهل وجدت صعوبة أثناء التدرب؟بالحقيقة لا، لم أكن أعرف أبداً للتعامل مع الإبل وأيضاً في حياتي لم أركبها. ووقت التدريب في البداية كنت خائفة لكن مع التدريب أصبح الموضوع صار بالنسبة لي سهلاً وعرفت كيف أتعامل معها وتغلبت على الصعاب ولله الحمد.
تجربتها في السينما والتلفزيون
هل تولين تميل للأفلام السينمائية أكثر من الدرامية؟لا أحب السينما والتلفزيون معاً المهم القصة تكون قوية.
ما هي الأعمال التي شاركت بها؟شاركت بعدد من الأعمال كان منها مسلسل "عمارة سكنية" وفيلم "بلوغ" إنتاج مهرجان البحر الأحمر ومسلسل "بتوقيت مكة مع الفنانة حياة الفهد والفيلم الطويل السينمائي "هجان".
ماذا تعني لك السينما؟السينما هي بوابة الدخول لعالم الفن بالنسبه للفنان.
وجة نسائي وآخر رجالي تتمنين مشاركته بفيلم سينمائي قادم ؟ولماذا؟بالنسبة للوجة النسائي أحب أن يجمعني عمل مع الفنانة الجميلة إلهام علي أحب شخصيتها جداً، أما وجه رجالي أتمنى العمل معه مره أخرى في عمل جديد الفنان عبدالمحسن النمر.
البداية الفنية
لنعد إلى البداية من مكتشفك إلى عالم الفن؟أسرتي هي من اكتشفت حبي للفن.
ماهي الصعوبات التي واجهتك بهذا العالم؟ وكيف تغلبت عليها؟الصعوبة التي واجهتها بعالم الفن وقد تكون الوحيدة هي عدم معرفتي أن أتغلب عليها هي دراستي حيث هنالك صعوبه تكمن بين التوفيق بين عملي بمجال الفن وبين دراستي.
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ما هو العمل الذي تشعرين أنه شكل نقلة نوعية في مسيرتك؟بالتأكيد فيلم "هجان".
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وهل أنت راضية عما حققتيه؟ولله الحمد جداً راضية بما حققته بمسيرتي الفنية.
ما رأيك بالمنافسة الموجودة بين ممثلين جيلك؟التنافس جميل ولا بد من وجوده لكي ننتج أعمالاً نتنافس فيها وتخرج للعالم.
ما هو مفتاح النجاح وما الذي يضمن استمرارية الممثلة في يومنا هذا؟أعتقد كل فنان لا بد أن يعمل على تطوير نفسه ولا يتوقف وتكون أخلاقه جميلة وأن يبتعد عن الغرور.
التمثيل وتقديم البرامج
جمعتِ بين التمثيل وتقديم برنامج جوائز الاطفال على قناة السعوديه أيهما أقرب لك الآن؟بعد تجربتي أستطيع أن أقول التمثيل.
المرأة السعودية
ما رأيك بالمرأة السعودية اليوم وما الذي يميزها؟الحمد لله اليوم المرأة السعودية تستطيع أن تعمل كل شيء تحبه وقد ذللت أمامها كل الصعوبات واستطاعت أن تثبت نفسها.
وأنتِ كممثلة ما الرسالة التي توجهينها للمرأة من خلال عملك؟أقول لها اعملي كل ما تحبينه ونمي مواهبك وحققي طموحك للوصول وعيشي الحياة بكل سعادة.
ما الأدوار التي تحبين تقديمها بأعمالك؟
جميع الأدوار الدرامية.
من يلفت انتباهك من ممثلي جيلك شباب وشابات؟الأسماء كثيرة ومن الصعب أن أحدد اسم معين.
بعيداً عن الفن
بعيداً عن الفن ما هو برجك؟ وهل تنطبق صفاته عليك؟أنا من مواليد برج الدلو، وأرى أنها تقريباً تنطبق صفاته على شخصيتي.
مواقع التواصل الاجتماعي غزت العالم ما هي سيئاتها وما هي حسناتها بالنسبة لك كفنانة؟حسناتها أنها تنقلنا إلى عالم جميل ونصبح اجتماعيين بطريقة أكثر، وكفنانة أستطيع أن نشر أعمالي وأتواصل مع متابعي سريعاً وأستطيع أن آخذ آراءهم بأعمالي مباشرة، أما السلبيات أحياناً كثيراً نواجه ونتعرض للتنمر.
بـ 4 كلمات كيف تصفين نفسك؟أستطيع أن أقول طموحه وهادية وبسيطة وجميلة أكيد.
من مطربك المفضل؟الفنان عايض.
اغنية تحبين سماعها ؟حالياً أحب سماع أغنية "لماح" للفنان عايض.
لون تفضلينه بملابسك؟أحب اللون الأسود والأبيض.
أين تقضين إجازتك السنوية؟إجازتي باغلب الأوقات أقضيها بـ جدة.
جديدها القادم
ماهي مشاريعك القادمة؟مسلسل كويتي جديد بإذن الله بعنوان "مدرسة النخبة" لا أستطيع أن أُفصح عن تفاصيله ولكن كل ما أستطيع قوله إنه مسلسل تقع أحداثه في عشر حلقات، وهو عمل جديد ومختلف عن الأعمال الأخرى، حيث ستُستخدم فيه تقنيات عالمية، وسيلاحظ المشاهد هذا الفرق، وهو من تأليف الكاتب محمدالنشمي، ومن إخراج شملان النصار وإنتاج شركة كاتويل".
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