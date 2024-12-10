هيئة المسرح والفنون الأدائية تعلن عن أسماء المسرحيات المتأهلة في مهرجان الرياض المسرحي بدورته الثانية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:43 مساءً - تحت رعاية الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية، تقيم هيئة المسرح والفنون الأدائية مهرجان الرياض المسرحي بدورته الثانية، وذلك من 15 إلى 26 من ديسمبر 2024 في الرياض بجامعة الأميرة نورة.

أسماء العروض المسرحية المشاركة في مهرجان الرياض للمسرح

أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن أسماء العروض المسرحية المتأهلة للمشاركة في الدورة الثانية من مهرجان الرياض للمسرح، التي ستتنافس بـ20 عرضاً مسرحياً، وهي كالتالي:

مسرحية السقوط من نص دافئ. مسرحية رحلة دولية. مسرحية إمبراطورية منخوليا. مسرحية حارسة المسرح. مسرحية الناعشون. مسرحية المكعبل. مسرحية كونتينر. مسرحية شاكر هولمز. مسرحية الهذيان. مسرحية المغامر والمملوك. مسرحية شرهبان. مسرحية طوق. مسرحية رشيد واللي سواه في بلاد الواه واه. مسرحية خاتم زواج. مسرحية وردة الليلك. مسرحية حفيد للإيجار. مسرحية الأشباح. مسرحية القمقم. مسرحية غيمة. مسرحية سليق وباقيت.

وستكون المشاركة في المهرجان ضمن مسارين رئيسيين "المسرح الاجتماعي" و"المسرح المعاصر".

قد ترغبين في معرفة إنطلاق الدورة الثانية من مهرجان الرياض للمسرح 2024 في هذا الموعد

المسرح الاجتماعي

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سيركز مسار "المسرح الاجتماعي" على الأعمال التي تعكس القضايا الاجتماعية المحلية، وتسلِّط الضوء على القضايا والقصص الواقعية من البيئة السعودية، عبر الموروث الشعبي أو القضايا المعاصرة التي تهم المجتمع، وذلك بهدف تقديم عروض تؤثر في الجمهور بشكلٍ مباشر، وتتناول الاحتياجات الاجتماعية بأسلوب جذاب وواقعي.

المسرح المعاصر

في حين سيركز مسار "المسرح المعاصر"، على التجديد والإبداع في هيكل العرض المسرحي، مع الاعتماد على الأساليب المسرحية الحديثة، ويشمل هذا المسار عناصر السينوغرافيا المبتكرة، والتوظيف المتميز للإضاءة والصوت، إضافة إلى تقنيات تكوين الممثل التي تساهم في تشكيل الصورة المسرحية المتكاملة، وكذلك أعمال المونودراما والديودراما، التي تتيح مساحة أكبر لاستكشاف الشخصيات والموضوعات من زوايا غير تقليدية.

أهداف مهرجان الرياض للمسرح

يهدف مهرجان الرياض للمسرح، في دورته الثانية، إلى تحفيز الوعي الدولي بقطاع المسرح والفنون الأدائية، فضلاً عن اكتشاف وتطوير المواهب وتنشيط وتفعيل الحراك المسرحي المحلي من خلال تنافس الفرق على جوائز المهرجان بالإضافة إلى النهوض بحركة النقد المسرحي.

كما يعكس المهرجان في دورته الثانية التطور الكبير الذي يشهده قطاع المسرح في المملكة، ويتيح للمبدعين السعوديين فرصة عرض أعمالهم المسرحية على منصة كبيرة.

أنشطة مهرجان الرياض للمسرح

ويشهد المهرجان إلى جانب العروض المسرحية العديد من الأنشطة التي تهدف إلى إثراء التجربة المسرحية، مثل ورش العمل التي تستهدف تطوير مهارات الفنانين، بالإضافة إلى الندوات الفكرية التي تناقش القضايا المسرحية الحالية في المملكة، كما سيتضمن معرضاً خاصاً للشخصية المكرمة هذا العام.

كما تسعى هيئة المسرح والفنون الأدائية من خلال مهرجان الرياض للمسرح إلى دعم وتطوير الحركة المسرحية السعودية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث يُعَدُّ المهرجان أحد الركائز الأساسية لتطوير بيئة ثقافية حية ومنفتحة، وتحقيق تنمية مستدامة للفنون في المملكة.

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