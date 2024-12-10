الخليج 365 في إطلاق نبيل شعيل ألبومه لأول مرة بالرياض وإليكم تفاصيل الحفل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:43 مساءً - شهدت الرياض أمس الاثنين لأول مرة حفل إطلاق الفنان نبيل شعيل ألبومه "يا طيبي" الذي احتوى على 10 أغانٍ وهي "لا يضيع"، "يا طيبي "، "في يوم" من كلمات شموخ العقلا، " العالية" ألحان ياسر بو علي، "وشلون ابنساك" كلمات الأمير سعود بن عبدالله وألحان رابح صقر، "عالنار" كلمات قوس وألحان سهم، "ما يشبهبك "كلمات الأول وألحان ياسر بوعلي، "قالوا ارجع " كلمات سعود البابطين وألحان ياسر بو علي، "ادري" كلمات خالد عبد الرحمن وألحان ياسر بو علي، "هذا طبعك" كلمات محمد الغرير وألحان سهم، "وط صوت البعد" كلمات خالد الغامدي وألحان فايز السعيد.

بداية حفل إطلاق نبيل شعيل ألبومه "يا طيبي "

وكانت البداية بحضور المدعوين من الإعلاميين وبعض الشخصيات المهمه الذين قاموا بالتقاط صور تذكارية أمام بوستر الألبوم وعلى السجادة الخزامية، وكذلك وقَّع الحضور على اسطوانة احتوت على أغاني الفنان.

حضور الفنان نبيل شعيل

وعند الساعة التاسعة حضر الفنان نبيل شعيل برفقة سالم الهندي‬⁩ الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا موسيقى، وبعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن الفنان، ثم بدأ المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه سالم الهندي عن الفنان قائلاً: "علاقتنا من خلال روتانا بالفنان منذ20 عاماً وحققنا نجاحات كبيرة وما زالت إلى اليوم ونحن نحتفل بإطلاق ألبوم "يا طيبي" نجد أن هذا الرجل لا يوجد أطيب منه، واسم الألبوم يتماشى معه ومع طيبته، وهو من أطيب الشخصيات التي قابلتها بحياتي، وهو طيب مع الجميع، وأثنى على ألبومه، وقال إنه غني بالكلمات والألحان والتوزيع وشارك مع أسماء لهم وزنهم ونبارك له ألبومه والنجاح الذي حققه رغم أنه لم يطرح إلا منذ أيام.

ثم تحدث الفنان نبيل عن علاقته مع سالم الهندي وقال: "تربطنا صداقة قبل أن يكون عمل، وأثنى على سالم الهندي وقال من أفضل الأشخاص وهو عراب الفن". وشكر كل من حضر وكل شاركه فرحه إطلاق الألبوم، وشكر الإعلاميين على ما بذلوه من مجهود وقال لهم شكراً من القلب للجميع.

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