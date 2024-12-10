بالفيديو.. سالم الهندي خاص لـ الخليج 365: نبيل شعيل فنان معطاء وسيتواجد معنا بموسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:43 مساءً - أثنى سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا القابضة على الفنان نبيل شعيل وعلاقته مع شركة روتانا منذ عقود وذلك خلال تواجده في حفل إطلاق ألبومه الجديد "يا طيبي" من إنتاج روتانا، وقال لـ الخليج 365: "نحتفل اليوم بالرياض في إطلاق ألبوم أخي الفنان نبيل شعيل وعلاقة روتانا تمتد مع هذا الفنان منذ عقود من الزمن وشهادتي به مجروحة فهو فنان كبير ومعطاء ومن خلال مسيرتنا الفنية معه أنتجنا 20 ألبوماً له، واليوم نحتفل به في الرياض لإطلاق ألبومه "يا طيبي" والذي حقق نجاحات كبيرة منذ أن طرح منذ أيام ونتمنى له التوفيق والنجاح في مسيرته الفنية".

وعند سؤال الخليج 365 عن هل هنالك حفلات بموسم الرياض للفنان نبيل شعيل؟ قال الهندي: "إن شاء الله سيشهد موسم الرياض بنسخته الخامسة بعض الليالي وسيكون الفنان نبيل شعيل فيها وكما هو معروف أن جدول موسم الرياض للحفلات مزدحم بالفعاليات ولكن بمشيئة الله ستكون له مشاركات معنا بالموسم".

ألبوم نبيل شعيل "يا طيبي"

يُذكر أن الفنان نبيل شعيل أطلق ألبومه قبل أيام واحتوى على 10 أغنيات وهي من إنتاج شركة روتانا وهي:

"لا يضيع" و"يا طيبي" و"في يوم" من كلمات شموخ العقلا "العالية" وألحان ياسر بو علي.

"وشلون أنساك" كلمات الأمير سعود بن عبدالله وألحان رابح صقر.

"عالنار" كلمات قوس وألحان سهم.

"ما يشبهك" كلمات الأول وألحان ياسر بوعلي.

"قالوا ارجع" كلمات سعود البابطين وألحان ياسر بو علي.

"ادري" كلمات خالد عبد الرحمن وألحان ياسر بو علي.

"هذا طبعك" كلمات محمد الغرير وألحان سهم.

"وط صوت البعد" كلمات خالد الغامدي وألحان فايز السعيد.

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