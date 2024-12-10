شكرا لقرائتكم خبر عن مريم شريف بطلة سنو وايت: السينما للأسف منحت شرعية للتنمر على قصار القامة والان مع تفاصيل الخبر

شهد مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى دورته الرابعة المقامة حاليا فى جدة بالسعودية، عرض الفيلم المصرى سنو وايت، والذى تلعب بطولته مريم شريف أول ممثلة من قصار القامة تقدم دور البطولة فى فيلم روائى طويل وهو العمل الذى حقق رواج كبير بالمهرجان.

ومن جانبها قالت مريم شريف لـ"الخليج 365"، إن التنمر على أي شخص مختلف أمر يجب المعاقبة عليه، وأن فيلم سنو وايت يؤكد أن قصار القامة لهم حياة مثل أى شخص آخر وليس مثال للسخرية ولا يوحد مبرر للتنمر على قصار القامة فى السينما والأعمال الفنية لأنها للاسف أرست للسخرية منهم وجعلت الناس ترى أن التنمر عليهم امر طبيعي، حتى ولو طبيعة الشخصية التى يجسها الممثل قصير القامة تستدعى ذلك لأن السخرية هنا تجعلنا نسأل هل هى سخرية على الخلق أم الخالق، الله عز وجل هو من خلقنا قصار قامة.

وعن عملها مع الفنان محمد ممدوح قالت مريم شريف إنه فى أول بروفة أمامه لم تستطيع التحدث أمامه، لكنه ساعدها بشكل كبير، وفى أول يوم تصوير كان داعم لها وهى ممتنة له بشكل كبير على دعمه ووقوفه بجانبها.



مريم شرف مع كريم فهمى

وأضافت مريم شريف أن المخرجة تغريد أبو الحسن عرضت عليها المشاركة فى الفيلم وهى تدرس فى برلين، وأنها وجدت أن الشخصية التى تقدمها شخصية مهمة وأحبت المشاركة في العمل.

وأضافت مريم شريف أن العمل هو التجربة الأولى لها في السينما بالأفلام الروائية الطويلة، حيث شاركت من قبل في فيلم قصير مع المخرجة تغريد أبو الحسن.

وأوضحت مريم شريف أن التماس بين شخصيتها الحقيقة وشخصية إيمان التي تلعبها في الفيلم، بأنهما يعيشا نفس الظروف وأن بعض الأعمال الفنية للاسف أرست للتنمر على قصار القامة.

الفيلم المصري سنو وايت شارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ويُعد الفيلم الأول عالميًا من نوعه بتقديمه لفتاة قصيرة القامة في دور البطولة، لمناقشة قصة حب تعيشها البطلة، ويُسلط فيها الضوء على تحديات وأبعاد الحياة اليومية لقصار القامة، إذ يأتي الفيلم ليطرح قضية اجتماعية هامة في المجتمعات العربية.



وقد لاقى الفيلم تقديرًا دوليًا واسعًا، حيث فاز في عام 2020 بجائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وجائزة الجمعية الدولية للمواهب السينمائية الصاعدة (IEFTA) في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما تم اختياره للمشاركة في برنامج "American Film Showcase" ضمن مهرجان الجونة السينمائي في عام 2019.



مريم شريف وكريم فهمى

تدور أحداثه حول "إيمان"، شابة مصرية قصيرة القامة تسعى إلى تحقيق حلمها بالحب والزواج، تمامًا كما تفعل أي فتاة أخرى، لكنها تواجه بعض الصعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية التي تفرضها الثقافة المحيطة. في سعيها لهذا الحلم، تلجأ إيمان إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتتمكن من التعبير عن نفسها بحرية بعيدًا عن القيود الاجتماعية اليومية، وفي الوقت ذاته، تصارع من أجل المساعدة فى إتمام زواج أختها.



الفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن ويجمع بين لايت دراما والأسلوب الواقعي، تجسد البطلة الشابة مريم شريف دور إيمان، ويشاركها في البطولة الفنان محمد ممدوح في دور عماد، والفنان محمد جمعة، وخالد سرحان، وصفوة، إلى جانب ظهور مميز للفنان كريم فهمي.