شكرا لقرائتكم خبر عن المولد وكتكوت وبخيت وعديلة أشهر أعماله.. معلومات عن غريب محمود فى ذكراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الثلاثاء، ذكرى رحيل الفنان غريب محمود، حيث رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 10 ديسمبر من عام 2006، هو من أبناء منطقة العباسية فى القاهرة عام 1945، تميز بأدواره الكوميدية وعمل على مدار حياته الفنية بين المسرح والسينما والتليفزيون، فقدم غريب محمود للمسرح "جحا يحكم المدينة، علشان خاطر عيونك، أنا ومراتى ومونيكا، شارع محمد على".

كما تألق فى العديد من الأدوار وشارك كبار النجوم مثل عادل إمام وآثار الحكيم ورياض الخولى وعايدة عبد العزيز، ومن أبرز أعماله مع الزعيم فيلم "المولد" فيلم "بخيت وعديلة 2" وفيلم "التجربة الدنماركية".

ومن أشهر أفلام غريب محمود: "شمس الزناتى، كتكوت، بوحه، حسن اللول، صباحو كدب، اغتيال"، أما المسلسلات: "عفاريت السيالة، آن الأوان، الوتد، أرابيسك ، ساكن قصادى".

وتوفى أثناء أدائه لأحد الشخصيات فى مسرحية "حمام مغربى" أمام الفنانة وفاء مكى، حيث سقط على خشبة المسرح حتى استعاد توازنه ووقف ثانية بمساعدة زملائه ليسقط مرة ثانية ويفقد الوعى، وفى هذه المرة لم تنجح محاولات إسعافه، حيث قاموا بإحضار سيارة الإسعاف التى ذهبت به الى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة ولم تفلح جهود الأطباء فى إسعافه ورحل عن عالمنا 10 ديسمبر 2006.وترك رصيدا فنيا كبيرا تجاوز 135 عملاً.