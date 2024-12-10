شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم وحسن الرداد يؤكدان انتظارهما مولودا جديدا بهذه العبارات والان مع تفاصيل الخبر

ايمي سمير غانم أثارت جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية بعد انتشار أخبار حملها فى طفلها الثانى، خاصة بعد ظهورها على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائى فى جدة، بوزن زائد وارتدائها ملابس فضفاضة، مما دفع وسائل الإعلام فى المهرجان لتوجيه السؤال لها حول حلمها ونفس الأمر بالنسبة لزوجها الفنان حسن الرداد.

ايمي سمير غانم وحسن الرداد أجابا على سؤال حمل إيمى بعبارات تؤكد وجود الحمل بالفعل، حيث قالت إيمى أثناء تواجدها على السجادة الحمراء للمهرجان عندما تم سؤالها حول انتظارها أخا أو أختا لابنها فادى قريباً فردت: "ادعيلى، ولو مامتك موجودة، عايشة، خليها تدعيلى"، ونفس الأمر بالنسبة لزوجها حسن الرداد الذى رد على سؤال حمل زوجته ايمى سمير غانم وقال: "يارب إن شاء الله ربنا يسهل" لتكون إجابات غير مباشرة بوجود الحمل وانتظار مولود ثان.



ايمي سمير غانم

ايمي سمير غانم وحسن الرداد كانا قد رزقا بمولودهما الأول فادى في شهر يناير من العام الماضى، بعد أكثر من 6 سنوات زواج، لاسيما أنهما احتفلا بزفافهما في نوفمبر من عام 2016، وجاء إعلان حسن عن استقباله مولوده الأول فادى خلال منشور على صفحته على فيس بوك وكتب: "الحمد لله ربنا رزقنا و فى نفس يوم ميلادى بالطفل فادى حسن الرداد، اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى" وأسأله سبحانه أن يبارك في جميع اولادكم وبناتكم ان شاء الله.

وفى سياق آخر يعمل الثنائى إيمى سمير غانم وحسن الرداد على التحضير لمسلسل "عقبال عندكم" من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، حيث تعود إلى سمير غانم بهذا العمل إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 5 سنوات وتحديدًا منذ تقديمها مسلسل "سوبر ميرو" فى شهر رمضان 2019.

ويستكمل حسن الرداد وإيمى سمير غانم فى رمضان 2025، ثنائيتهما الناجحة فى السنوات الأخيرة، بعدما اجتمعا في العديد من الأعمال الفنية سواء درامية أو سينمائية أو مسرحية، حيث قدما فى الدراما: مسلسل "حق ميت" الذي شاركت فيه إيمي بظهور خاص ولكن بدور هو محور الأحداث، ثم تعاونا في المسلسل الإذاعي "فرقة سيكا"، وبعد ذلك ظهر الرداد كضيف شرف في مسلسل "نيللي وشريهان" الذي قامت ببطولته إيمي وشقيقتها دنيا.

حسن الرداد وإيمى سمير غانم بعد زواجهما تقاسما بطولة مسلسل "عزمي وأشجان" عام 2018، وتعاونا بعد ذلك في المسلسل الإذاعي "رأس رجاء وصالح"، أما في السينما فقدما سوياً فيلم "زنقة ستات" عام 2015، وفى العام التالي مباشرة اشتركا في فيلم "علشان خارجين" عام 2016، وأخيراً ظهور إيمى كضيفة شرف في فيلم "بلوموندو" الذى قام حسن الرداد ببطولته والذي تم عرضه العام الماضي.



ايمي سمير غانم وحسن الرداد