شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد فؤاد لـ"الخليج 365" بعد التصالح مع طبيب عين شمس: "الصلح خير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان محمد فؤاد فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه تم التصالح اليوم بينه وبين طبيب مستشفى عين شمس التخصصي.

وأضاف "فؤاد"، أن الصلح خير وما حدث خلال الأزمة الماضية كان نتيجة شد عصبي نظرا لطبيعة الموقف وتعب شقيقى الأكبر، مؤكدا أنه تم انتهاء الأمر تماما بينه وبين الطبيب.

كان قسم شرطة الوايلى، تلقى بلاغا حمل رقم 3747 لسنة 2024 إدارة الوايلى، من طبيب عقب تعدي المطرب محمد فؤاد عليه داخل مستشفى عين شمس التخصصي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من خلال المعاينة أن شقيق المطرب أثناء تواجده فى المستشفي للعلاج، وقعت مشادة مع الطبيب المعالج، وتعدى الفنان عليه بسبب تأخير الكشف على شقيقه، وتم تحرير محضرًا بالواقعة.