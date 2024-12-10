مخرجة الفستان الأبيض تكشف لـ "الخليج 365" تفاصيل التحضير للفيلم على مدار 4 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - ما زال فيلم الفستان الأبيض يستكمل رحلته الفنية التي بدأها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الماضية، والآن بعد مشاركته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي كشفت مخرجته عن تفاصيل التحضير للفيلم وكواليس التعاون مع ياسمين رئيس وأسماء جلال.

فريق الفيديو

إعداد الفيديو: معتز الشافعي

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

إعداد: عبير عاطف

تفاصيل التحضير للفستان الأبيض

التقت الخليج 365 بالمخرجةعلى هامش فعالياتفي دورته الرابعة المقامة الآن في مدينة جدة التاريخية، وأكدت على سعادتها بتواجد عدد كبير من المخرجات في الساحة الفنية خلال الفترة الحالية، مما زاد من حماس المنافسة بينهم.

أكدت جيلان أنها عملت على فكرة الفيلم على مدار 4 سنوات، وقالت إن البداية كانت فيلم عن الأفراح الشعبية، ثم خلال متابعتها لتفاصيل حياة كثير من العرائس جاءتها فكرة الفستان الأبيض وقررت العمل عليها خاصةً وأنها مليئة بالتفاصيل الملهمة.

وعن التعاون مع ياسمين رئيس وأسماء جلال، أكدت أن شخصيتهما مختلفة في الحقيقة مثل الفيلم تماماً، وأكدت أنه خلال التحضير للعمل شهدت هذه الفترة الكثير من البروفات والتحضيرات فأصبحت العلاقة بينهما قائمة على الود والتفاهم.

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فيلم الفستان الأبيض

تدور أحداث الفيلم حول "وردة"، وهي عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل من خلال هذه الرحلة، تجد وردة نفسها أمام رحلة أعمق لاكتشاف ذاتها وإعادة التفكير في علاقتها بالمدينة التي تعيش فيها.

"الفستان الأبيض" من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، سلوى محمد علي، لبنى ونس، أروى جودة، إنجي أبو السعود، وميمي جمال.

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