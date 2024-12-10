شاهدوا كفاح الرجيب تكشف عن مسلسلها واحة الأعرابي والشخصية التي ستلعبها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - شاركت الفنانة كفاح الرجيب متابعيها بصورة لها من كواليس مسلسلها الجديد "واحة الأعرابي"، كما كشفت عن الشخصية التي ستجسدها بالعمل، وهي دور نوار الأعرابي، وعلقت وكتبت: "مسلسل واحة الأعرابي 2025 شخصية: نوار الأعرابي".

كما شاركت الرجيب متابعيها فيديو لها وهي تقوم بعمل بروفات لمسرحيتها التي ستُعرض مع الفنان خالد المظفر بالكويت بعنوان "الأول من نوعه"، وعلقت على الفيديو وكتبت: "كفاح في كواليس مسرحية الأول من نوعه".

مسلسل واحة الأعرابي

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" هو مسلسل من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ ثامر العسلاوي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بندر السعيد، ومن بطولة: الفنان إبراهيم الحربي، جمال الردهان، أسمهان توفيق، يعقوب عبد الله، حمد العماني، عبد الله التركماني، مي البلوشي، وكفاح الرجيب، شبنم خان، عصام الكاظمي، عبد العزيز الصايغ، شوق، عبد الناصر الزاير، أحمد يوسف، محمد الفيلكاوي، أحمد الحليل، آمنة عبد الله، ومبارك سلطان.

وتدور أحداث العمل حول مجموعة من الأعراب يعيشون في واحة تحت سيطرة الحكم العثماني، وتسلط الضوء على تحدياتهم.

مسرحية الأول من نوعه

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كفاح الرجيب في سطور

أبرز الأعمال المسرحية لـ كفاح الرجيب

أبرز أعمال كفاح الرجيب الإذاعية

"الأول من نوعه" هي مسرحية من إﺧﺮاﺝ وﺗﺄليف عبد العزيز صفر، ومن بطولة الفنان خالد المظفر، عبد الله بهمن، إيمان فيصل، محمد صفر، أريج العطار، أحمد المظفر، وخالد العجيرب.الفنانةهي ممثلة تلفزيون ومسرح، وأيضاً مخرجة، من أبرز أعمالها التلفزيونية: مسلسل "خذيت من عمري وعطيت"، "إفراج مشروط"، "أمنيات بعيدة"، "حضن الشوك"، "عطيتك عيوني"، "مني وفيني"، "الكون في كفة"، "سبع أبواب"، "عافك الخاطر"، "كسرة ظهر"، "سرك الخافي"، "مطر صيف"، "مفتاح صول"، "جوهرة"، "حضرة الموقف"، "نوح العين"، و"هيا الروح".كما شاركتبعدد من المسرحيات كان منها: مسرحية "الحفار"، "حاويات بلا وطن"، "نبوءة الخلاص"، "ألو.. لا تقفل المخابرة"، "مجرد نفايات"، "هل يوجد أحد بالمنزل؟"، "الساعة 12"، "سعادة السفير"، "غفار الزلة"، "ليلى والذيب"، "صالح يعود"، "للحريم فقط"، "جزء من الفانية"، "فارس في عالم الدُّمَى"، "لوسي والعجوز"، "لومينوس -المضيئين"، "نكون أو لا نكون"، "ون أو ون"، "الأرانب"، و"الساعة التاسعة".وكان للفنانةعدد من المشاركات الإذاعية منها: المسلسل الإذاعي "غنيمة وغنايم"، "مول الهوايل"، "بنقول لكم سالفة"، "سوالف إيديدة"، "فرحة رمضان"، "مغامرات أيوب"، "أزواج ولكن"، "على فكرة"، و"جيران أونلاين".

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