رمضان 2025.. ماغي بوغصن تكشف عن اسم شخصيتها في مسلسل بالدم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - روَّجت الفنانة ماغي بوغصن لمسلسلها الجديد "بالدم" الذي سوف تخوض به الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2025، إذ تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي. ويجمع العمل نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والعربية منهم ماغي بو غصن، باسم مغنية، بديع أبو شقرا، رفيق علي أحمد، جيسي عبدو، وسام فارس، جوليا قصار، كارول عبود، غابرييل يمين، سعيد سرحان، ماريلين نعمان، رولا بقسماطي، سينتيا كرم، نوال كامل، جناح فاخوري، سمارة نهرا، السي فرنيني، وغيرهم من أبرز الممثلين، والعمل من إخراج فيليب أسمر، ومن تأليف ندين جابر.

هكذا ظهرت ماغي بوغصن في كواليس مسلسل بالدم

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شاركت ماغي بوغصن متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" الصور الأولى من كواليس المسلسل، والذي ظهرت من خلالها بملابس شخصيتها بالعمل وهي "غالية"، وعلقت بالقول: "غالية..".

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مشاركة درامية سابقة

من الجدير بالذكر أن الفنانةكان لها حضور في موسم دراما رمضان الماضي في مسلسل "ع أمل"، الذي تدور أحداثه حول مذيعة مشهورة تُدعى "يسار"، بعد أن كرَّست حياتها في محاولة منها لكشف الستار عن الظلم الذي تتعرض له المرأة في المجتمع، تجد نفسها غارقة في كواليس مظلمة مع أحداث صادمة تعود بها إلى ماضيها. مسلسل "ع أمل" شارك في بطولته، بجانب، عددٌ آخر من النجوم، وهم: بديع أبو شقرا، مهيار خضور، إلسا زغيب، عمار شلق، كارول عبود، والعمل من إخراج رامي حنا.

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