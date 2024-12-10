المرشحون الأكثر حظاً لنيل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى.. الشامي في المقدمة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:58 مساءً - منافسة قوية تشهدها النسخة الأولى من "جوائز بيلبورد عربية للموسيقى"، لتواجد العديد من الأسماء اللامعة في عالم الطرب والغناء تم ترشيحها لجوائز عدة، ومن المنتظر أن تنطلق فعاليات تلك النسخة مساء غدٍ الأربعاء الموافق 11 ديسمبر في مركز الملك فهد الثقافي ضمن فعاليات "أسبوع الرياض الموسيقي"

الشامي

من أكثر الفنانين الذين لهم نصيب الأسد من ترشيحات جوائز بيلبورد عربية هو الشامي، إذ حصد 13 ترشيحاً، محقّقاً بذلك أكبر عدد ترشيحات يحصل عليها فنان ضمن حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى في نسختها الأولى

الشامي مرشح كأفضل فنان إندي، فنان العام، أفضل فنان، الفنان الأول فئة أغاني الليفانتين، أفضل فنان فئة أغاني الليفانتين، الفنان الأكثر صعوداً، أفضل فنان صاعد، وثلاثة ترشيحات عن أفضل أغنية الليفانتين، وترشيح عن أفضل أغنية إندي، وترشيحان عن أغنية العام بأغنيتيه "صبرا" و "يا ليل ويالعين"

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تووليت

من بين مفاجآت النسخة الأولى من جوائز بيلبورد عربية للموسيقى، هو الفنان تووليت الذي ذاع صيته في الآونة الآخيرة سواء بسبب إخفاء هويته عن جمهوره وارتدائه لقناع على وجهه، أو بسبب أغانيه التي جاءت بروح التسعينيات، إذ تم ترشيحه لـ 6 جوائز وتشمل هذه الجوائز فنان الإندي الأول، أفضل فنان إندي، الفنان الأكثر صعوداً، أفضل فنان صاعد، إلى جانب ترشيحين لأفضل أغنية إندي مع "ما تيجي أعدي عليكي" و "حبيبي ليه".

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عمرو دياب

السوبر ستار عمرو دياب يزاحم هو الآخر النجوم السابقين في المنافسة على جوائز بيلبورد عربية، لكونه مرشحاً عن 5 جوائز؛ الترشيح الأول عن فنان العام، الثاني عن أفضل فنان، إلى جانب الفنان الأول فئة الأغنية المصرية، أفضل فنان فئة الأغنية المصرية، والفنان الأكثر صعوداً.

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شيرين عبد الوهاب

أما الفنانة شيرين عبد الوهاب، فتم ترشيحها لـ 4 جوائز، الترشيح الأول عن فنان العام، والثاني عن أفضل فنانة، والثالث عن الفنان الأول فئة الأغنية المصرية، والرابع عن أفضل فنانة فئة الأغنية المصرية.

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سعد لمجرد

وعلى غرار شيرين عبد الوهاب، فسيكون أيضاً للنجم المغربي سعد لمجرد 4 ترشيحات ضمن حفل جوائز بيلبورد عربية في نسختها الأولى، ترشيح عن الفنان الأول فئة الأغنية المغاربية، ترشيح عن أفضل فنان فئة الأغنية المغاربية، إلى جانب أفضل أغنية مغاربية، وأغنية العام.

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أحمد سعد

ومن بين المرشحين الأكثر حظاً لنيل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى، هو الفنان أحمد سعد المرشح لـ 7 جوائز، الترشيح الأول عن فنان العام، الثاني عن أفضل فنان، الثالث عن الفنان الأول فئة الأغنية المصرية، الرابع عن أفضل فنان فئة الأغنية المصرية، الخامس عن أفضل أغنية مصرية، السادس عن أفضل ملحن، والسابع عن أفضل دويتو عربي.

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