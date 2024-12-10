شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج سبايك لى من مهرجان البحر الأحمر: فخور بالتصوير خلال موسم الحج بمكة والان مع تفاصيل الخبر

عقد مهرجان البحر الأحمر السينمائى، فى دورته الرابعة المقامة حالياً فى جدة بالسعودية، جلسة حوارية مع المخرج العالمي سبايك لي، رئيس لجنة تحكيم المهرجان وأدار الجلسة كليم افتاب وكارمن مبرمجة الأفلام الأفريقية بالمهرجان.

وقال المخرج سبايك لي، خلال الجلسة إنه لديه الكثير من النعم وأن الله دفع به لهذا المسار، مضيفاً: "إذا كنت تأكل قوت يومك من مهنة تحبها فهذا من أكبر النعم، وأشعر بعظيم الامتنان تجاه الله وأعتبر هذه النعم جميعها هدية من الله، ووجودي هنا وسط من يحبوني نعمة من الله أيضا.

وأضاف سبايك لى أنه يفكر في الاعتزال ولكن يشعر أن أمامه مزيدا من الوقت قبل التقاعد.

وكشف سبايك لي عن أنه انتظر المحكمة الإسلامية العليا لإحضار كاميرا داخل مكة لتصوير مشاهد من فيلمه خلال موسم الحج، قائلا "عملنا مع فريق مسلم مشاهد من فيلمه خلال لتصوير مراسم الحج وهذه المرة الأولى التى يمسح بذلك وفخور بذلك، وعدت مرة أخرى للسعودية لعرض فيلم مالكوم إكس وأنه منبهر بهذا المهرجان وتطوره على مدار ٤ سنوات ضوئية وأنه يسعد بأن الجميع يشاهد أفلام العالم".

وأشار سبايك لى إلى أن مهنة صناعة السينما هي مهنة صعبة وقاسية جدا وأن أصحاب البشرة السمراء يعانون بشكل كبير سواء أمام الكاميرا أو خلفها، مؤكدا أنه يعمل حاليا مع الممثل دينزل واشنطن واصفاً دينزل بأنه أعظم ممثل في العالم، نافيا اعتزاله في الفترة المقبلة مؤكدأ أن دينزل فقط يريد أن يعمل في بروداوي وهذا ليس اعتزال.

المخرج الحائز على جائزة الأوسكار "سبايك لي" مخرج فيلمي "مالكوم إكس" و"BlacKkKlansman" يترأس لجنة تحكيم الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقامة حالياً في جدة بالسعودية ويشرف على اختيار الفائزين بجوائز "اليُسر" المرموقة، التي تمنح للأعمال والمواهب السينمائية المتميزة من شتى أنحاء العالم.

تخرّج سبايك لي فى كلية مورهاوس عام 1979 بدرجة البكالوريوس في الإعلام، كما تخرج من مدرسة السينما للدراسات العليا بجامعة نيويورك عام 1982، حيث كان زميلاً لكل من إرنست ديكرسون وأنغ لي.

يشغل سبايك لي أيضاً منصب أستاذ جامعي في السينما ومدير فني في الجامعة، حصل سبايك لي مؤخرا على الوسام الوطني للفنون والإنسانيات من الرئيس جو بايدن، وكُرِّم بإدخاله إلى قاعة مشاهير كرة السلة "نايسميث" بصفته مشجعاً بارزاً إلى جانب كل من جاك نيكلسون وبيلي كريستال.

تعرض مسابقة البحر الأحمر هذا العام تشكيلة متنوعة من الأفلام لمخرجين من العالم العربي وآسيا وأفريقيا، ويتنافس فيها 16 فيلماً من أهم الأعمال السينمائية التي أُنْتِجت العام الماضي.