بالصور – زينة تؤدي مناسك العمرة وهذا تعليقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة زينة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورًا لها أثناء تأديتها مناسك العمرة، خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقام حالياً بمدينة جدة.

ظهرت زينة في الصور وهي ترتدي عباءة سمراء وطرحة وتقف أمام الكعبة المشرفة. وعلقت على الصورة بكلمة “الحمد لله”، في إشارة الى شعورها بالامتنان والسكينة في هذه اللحظات الروحانية التي قضتها في زيارتها المقدسة.

كانت زينة قد كشفت خلال استضافتها في برنامج “سينماتيك” المذاع عبر شاشة التلفزيون السعودي على هامش مشاركتها في الدورة الرابعة لـ”مهرجان البحر الأحمر السينمائي”، حرصها الشديد على حضور فعاليات المهرجان، وذلك للمرة الأولى، مؤكدةً أنها تواجدت خلال الأيام الماضية في معظم فعاليات المهرجان.

قالت زينة إنها تشرفت بحضور “مهرجان البحر الأحمر السينمائي” هذا العام، لأنه مهرجان مهم ومنظّم بدقّة، موضحةً: “كنت حريصة على حضور معظم الأفلام المعروضة في المهرجان حتى الآن، لأني مهتمة بمشاهدة الجديد في السينما بكل أنحاء العالم، كما أفهم اللغات السينمائية لكل دولة تقدم فنّها، وبالنسبة لي أي مهرجان أهم ما يقدّمه للفنان هو أفلامه”.

يُذكر أن زينة انتهت من تصوير فيلم “الدشاش” الذي يجمعها بالفنان محمد سعد للمرة الثانية بعد 16 سنة منذ عملهما معاً في فيلم “بوشكاش” الذي عُرض عام 2008، ويشارك في بطولة الفيلم: باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، محمد جمعة، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى…، وهو من تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبد العزيز.