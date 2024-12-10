“تستحق الدعم”.. نادية الجندي تتحدث عن رأيها في منى زكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلولها ضيفة على الإعلامية بوسي شلبي على هامش مشاركتها في فعلايات الدروة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تحدثت الفنانة نادية الجندي عن رأيها في السينما في الوقت الحالي وأسباب ابتعادها عن الفن وسر حبها للفنانة منى زكي، التي تراها شبيهة لها فكريًا، ولديها فن حقيقي ومن الواجب عليها وعلى الكل دعمها في تلك الأيام التي من الصعب أن نجد بها ممثلًا حقيقيًا مثلها.

قالت نادية: “من كتر ما بقى على الساحة ناس كثير، الواحد لما بيلاقي فنان جاد ملتزم بيدعمه وبيشجعه، لازم نقف جنب الفن الجيد عشان الصناعة تنهض، أنا شايفة إن منى زكي عندها حماس لشغلها واختياراتها كويسة أوي، وفنانة ملتزمة حقيقي”.

وأعربت نادية الجندي عن حبها الشديد لمنى قائلة: “هي شبهي في إنها مش عاوزة تقبل إلا كل ما هو جيد، وده يحسب لها، أنا برفض أدوار كتير أوى مع إنه خسارة عليا مادية، وإصراري إني مقدمش إلا كل ما هو جيد واللي يرضيني ويرضي جمهوري، ده في حد ذاته ميزة كبيرة أوى لأي فنان”.

وعن أهمية الفن ووجود السينمات، قالت الجندي: “السينمات مهمة، أومال إحنا بنعمل العمل ليه لازم يكون في سينمات، لازم يضمن دور عرض وتوزيع وجمهور يقبل على العمل، لأن ده مكمل للعمل، لما شوفت ندوة منى زكي، لقيت طابور كبير أوي من الجمهور واقف، انبسطت أوي حسيت إن في جمهور واعي وداخل يتفرج على ندوة مش مجرد مشاهدة عمل، الندوة دي دليل على إن في جمهور عنده وعي فني وثقافة فنية وبيهتموا بالفن الجيد فعلًا، مش زي ما بيقولوا إن الفن الجيد انتهى بالعكس موجود في كل أوان وزمان والجمهور بيعرف يميز بين الفن الهابط والحقيقي”.