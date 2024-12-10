كريم فهمي في لفتة إنسانية مع بطلة فيلم “سنو وايت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال العرض الخاص لفيلم “سنو وايت” أول فيلم من بطولة فنانين قصار القامة، ضمن عروض مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وفي لفتة إنسانية، حرص الفنان كريم فهمي على دعم مريم شريف بطلة الفيلم خلال مرورها على السجادة الحمراء بالعرض.

تقدم فهمي من مريم وهي تمر على السجادة الحمراء ليمسك يدها وينحني ليقبلها ويقف ليلتقط الصور معها دعمًا لها في يوم العرض العالمي الأول لفيلمها، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر.

كانت مريم شريف بطلة فيلم “سنو وايت” قد تصدرت المشهد قبل العرض الرسمي للفيلم، إذ حظيت بإشادات خاصة من الحضور الذين أبدوا حماسًا شديداً للفيلم وللطاقم الفني، على رأسهم الفنان محمد ممدوح، ومحمد جمعة، وصفوة، وكريم فهمي، وخالد سرحان، ونالوا تقديرًا كبيرًا، ما يعكس التوقعات والاهتمام الواسع الذي يحيط بهذا العمل.

يُذكر أن كريم فهمي يخوض دراما رمضان المقبل بمسلسل “وتقابل حبيب” مع النجمة ياسمين عبد العزيز ويشاركهما البطولة الفنان خالد سليم، وهو اللقاء الثاني الذي يجمع كريم وياسمين بعد نجاحهما في رمضان 2021، بمسلسل “ونحب تاني ليه”.