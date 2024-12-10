الملك تشارلز وكاميلا يكشفان بطاقة عيد الميلاد.. وهذه رسالة الأمير الصغير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع اقتراب موسم الأعياد والعام الجديد، كشف قصر باكنغهام عن بطاقة عيد الميلاد الرسمية لعام 2024 للملك تشارلز، وزوجته الملكة كاميلا.

ونشرت صفحة القصر الملكي على “إنستغرام” الصورة التي تمّ اختيارها لبطاقة التهنئة بمناسبة الأعياد، وقد التقطتها، في وقت سابق من هذا العام، المصوّرة ميللي بيلكينغتون، في حديقة قصر باكنغهام.

ويظهر الملك تشارلز (76 عاماً) في الصورة وهو يقف في جانب الصورة ببدلة رمادية مع ربطة عنق باللون الأزرق تحمل توقيع مصمّمة الأزياء فيونا كلير، ويده في جيبه. في حين اختارت كاميلا فستاناً بسيطاً بتصميم ناعم ومحتشم باللون النيلي.

وجاء في الرسالة المدوّنة على البطاقة الآتي: “نتمنى لكم عيد ميلاد سعيداً جداً وسنة جديدة سعيدة”.

وفي تقليد سنوي احتفالي آخر، كتب الأمير لويس، الابن الأصغر لأمير وأميرة ويلز ويليام وكيت ميدلتون، رسالة شكر لجدّيه في حفل “الكريسماس” الذي أُقيم أخيراً في لندن، حيث ترك الأمير البالغ من العمر 6 سنوات، رسالته على شجرة عيد الميلاد في دير وستمنستر، وكتب فيها: “شكراً للجدّة والجدّ، لأنهما لعبا معي كثيراً هذا العام”.

كما أثار غياب الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا عن قداس عيد الميلاد السنوي الرابع لأميرة ويلز كيت ميدلتون الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أنه لم يصدر أي بيان رسمي يوضح أسباب غيابها.