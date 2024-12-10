محمد رمضان يوضح أسباب تركيزه على الأعمال الشعبية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال تصريحات إعلامية على هامش حضوره إحدى الندوات، كشف الفنان محمد رمضان أسباب ميله لتقديم الأعمال الشعبية، حيث أكد أنه ينشغل دائماً بقضايا المواطن الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة، ما يجعله يفتقد الأمان وخسارة مصدر رزقه.

وقال رمضان: “بيشغلني دائماً المواطن اللي ظروفه الاقتصادية بتنحدر وبيفقد الأمان ومصدر رزقه وناس من عيلته”. وتابع: “أنا دائماً مع الأشخاص اللي لا ناقة لهم ولا جمل وببقى مهموم وعايز أتكلم عنهم”.

من ناحية أخرى، تسبّب تقليد محمد رمضان للرئيس الراحل محمد أنور السادات في أغنيته الأخيرة “برج الثور” في تقديم أحد المحامين بلاغاً ضده الى النائب العام يتهمه فيه باستخدام شخصية الرئيس الراحل بشكل تهكمي لتحقيق مكاسب شخصية، من دون مراعاة لقيمة الرئيس الراحل كأحد رموز الأمة، وذلك على خلفية تقليد رمضان للسادات في الكليب، مرتدياً نظّارة مشابهة، ويحمل “بايب” بنفس أسلوب السادات، وهو ما اعتبره إساءة الى رمز وطني.

كما تقدّم النائب كريم طلعت السادات، حفيد الرئيس الراحل، بطلب إحاطة الى مجلس النواب، مطالباً باتخاذ إجراءات ضد رمضان، ومشيراً في طلبه الى أن ما قام به الفنان يشكّل إهانة الى رمز من رموز الوطن، ومؤكداً أن الرموز الوطنية يجب أن تُعامَل باحترام يعكس مكانتها التاريخية، وأن أي تجاوز بحقها يجب أن يواجَه بعقوبات رادعة.

وأكد السادات أن هذه الرموز تمثل جزءاً لا يتجزأ من هوية الأمة، والحفاظ عليها يُعتبر حماية للإرث الوطني ونقل القيم والمبادئ الى الأجيال القادمة.