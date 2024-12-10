شكرا لقرائتكم خبر عن من هى مريم شريف بطلة الفيلم المصري سنو وايت من قصار القامة؟ والان مع تفاصيل الخبر

لفتت الممثلة مريم شريف بطلة الفيلم المصري سنو وايت الأنظار إليها بعد ظهورها على السجادة الحمراء لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته المقامة حاليا في السعودية، وذلك بدخولها مع الفنان كريم فهمي المشارك في الفيلم، حيث ظهرا سويا وحرص على تقبيل يديها.

مريم شريف، هي دكتورة صيدلانية درست في الجامعة الألمانية في برلين واقنعتها المخرجة تغريد أبو الحسن بالمشاركة في بطولة الفيلم والذي يتناول قصة إيمان فتاة من قصار القامة تعيش في مصر وتحلم بأن تعيش حياة طبيعية.

ومن جانبها قالت مريم شريف لليوم السابع إن المخرجة تغريد ابو الحسن عرضت عليها المشاركة في الفيلم وهي تدرس في برلين، وأنها وجدت أن الشخصية التي تقدمها شخصية مهمة وأحبت المشاركة في العمل.

وأضافت مريم شريف أن العمل هو التجربة الأولى لها في السينما بالأفلام الروائية الطويلة، حيث شاركت من قبل في فيلم قصير مع المخرجة تغريد أبو الحسن.

وأوضحت مريم شريف أن التماس بين شخصيتها الحقيقة وشخصية إيمان التي تلعبها في الفيلم، بأنهما يعيشا نفس الظروف وأن بعض الأعمال الفنية للاسف أرست للتنمر على قصار القامة.

الفيلم المصري سنو وايت شارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ويُعد الفيلم الأول عالميًا من نوعه بتقديمه لفتاة قصيرة القامة في دور البطولة، لمناقشة قصة حب تعيشها البطلة، ويُسلط فيها الضوء على تحديات وأبعاد الحياة اليومية لقصار القامة، إذ يأتي الفيلم ليطرح قضية اجتماعية هامة في المجتمعات العربية.



وقد لاقى الفيلم تقديرًا دوليًا واسعًا، حيث فاز في عام 2020 بجائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وجائزة الجمعية الدولية للمواهب السينمائية الصاعدة (IEFTA) في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما تم اختياره للمشاركة في برنامج "American Film Showcase" ضمن مهرجان الجونة السينمائي في عام 2019.



تدور أحداثه حول "إيمان"، شابة مصرية قصيرة القامة تسعى إلى تحقيق حلمها بالحب والزواج، تمامًا كما تفعل أي فتاة أخرى. لكنها تواجه بعض الصعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية التي تفرضها الثقافة المحيطة. في سعيها لهذا الحلم، تلجأ إيمان إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتتمكن من التعبير عن نفسها بحرية بعيدًا عن القيود الاجتماعية اليومية، وفي الوقت ذاته، تصارع من أجل المساعدة فى إتمام زواج أختها.



الفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن ويجمع بين لايت دراما والأسلوب الواقعي. تجسد البطلة الشابة مريم شريف دور إيمان، ويشاركها في البطولة الفنان محمد ممدوح في دور عماد، والفنان محمد جمعة، وخالد سرحان، وصفوة، إلى جانب ظهور مميز للفنان كريم فهمي.





مريم شريف (1)



مريم شريف (2)



مريم شريف (3)