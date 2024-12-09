جاي زي متهم باغتصاب قاصرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اتُّهم مغني الراب والمنتج جاي زي في شكوى قُدمت الأحد باغتصاب فتاة تبلغ 13 عاما مع نجم الهيب هوب بي ديدي، وفق وثائق قضائية، وهو ما ينفيه جاي زي.

وأظهرت نسخة جديدة من شكوى مدنية مقدمة ضد شون “ديدي” كومز، أن جاي زي واسمه الحقيقي شون كارتر، وشون كومز متهمان باغتصاب المراهقة خلال حفلة أقيمت عقب حفلة توزيع جوائز “ام تي في فيديو ميوزيك أووردز” MTV Video Music Awards عام 2000.

وجاء في الشكوى “وقف شخص مشهور آخر وشاهد كومز وكارتر يتناوبان على الاعتداء على القاصرة. وكان أشخاص كثر آخرون حاضرين في الحفلة، لكنهم لم يفعلوا شيئا لوقف الاعتداء”.

وأضافت الشكوى “لقد كان كارتر واقفا إلى جانب كومز خلال الكثير من الأحداث الموصوفة هنا. ويجب تقديم الجناة إلى العدالة”.

في النسخة السابقة من الشكوى، جرى التعريف بمغني الراب جاي زي على أنه “المشهور أ”.

وردّ جاي زي واصفا المحامي الذي يتولى القضية بأنه “إنسان بائس”.

وقال مغني الراب في بيان نشرته شركة “روك نايشن” المنتجة لأعماله على منصة إكس “تعرّض المحامي الخاص بي لمحاولة ابتزاز، عن طريق ما يُسمّى رسالة إشعار رسمي، من +محام+ يُدعى توني بازبي. وقد قدّر أن طبيعة هذه الادعاءات واهتمام الرأي العام سيدفعانني لقبول تسوية القضية بالتراضي، لا يا سيدي، لقد كان لذلك أثر عكسي”.

وأضاف “لقد أثار ذلك لديّ رغبة في رفع الصوت ضدك لكونك محتالا”.

وتابع قائلا “هذه الادعاءات بشعة لدرجة أنني أناشدكم تقديم شكوى جنائية، وليست مدنية! يجب حبس أي شخص يرتكب مثل هذه الجريمة ضد قاصر، ألا توافقون على ذلك؟ هؤلاء الضحايا المزعومون يستحقون عدالة حقيقية إذا حصل الأمر فعلا”.

شون كارتر (55 عاما) هو منتج موسيقي ورجل أعمال ملياردير بدأ حياته كمغني راب وهو الآن متزوج من المغنية بيونسيه.

وقال بوزبي، المحامي الذي رفع الدعوى ضد جاي زي، لوكالة فرانس برس إن “المرافعة تتحدث عن نفسها. إنها مسألة خطرة للغاية سيتم عرضها على المحاكم”.

وفي الوقت نفسه، اتُّهم شون كومز (55 عاما) بإدارة منظومة عنيفة ارتكبت لسنوات عمليات ابتزاز واتجار بالجنس.

كما يواجه دعوى قضائية أمام محكمة مدنية رفعتها أكثر من 120 ضحية، بينهم 25 كنّ قاصرات وقت الأحداث، يتّهمنه فيها بالاعتداء الجنسي، وفقا لمحاميهنّ الأميركيين.