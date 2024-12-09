“سوريا رجعتلنا”.. مكسيم خليل يهنئ السوريين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر الممثل مكسيم خليل عن سعادته جراء الأحداث التي تحصل في سوريا حالياً في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على انستغرام.

ووجه خليل رسالة تهنئة إلى الشعب السوري قائلاً: “بهي اللحظة الكبيرة بهي اللحظة التاريخية يلي ما ممكن الواحد دائماً يعيشها ويلي بعيشها بيولد من جديد بدي قول مبروك لإلنا كلنا مبروك لسوريا مبروك للسوريين سوريا رجعتلنا وسوريا من اليوم ورايح أمانة برقبة ولادها وبرقبتنا كلنا. خلونا نصون هي الأمانة خلونا نحميها خلونا ننتبه علينا وندفيها. سوريا بيتنا كلنا بيتك وبيتك وبيت كل السوريين متل ما رح ندفا جواته ونحكي قصصنا وحكاياتنا ومخاوفنا بصوت عالي خلونا ننتبه عليه، خلونا نرتبه، خلونا ننظفه، خلونا نهتم بتفاصيله، بلش من حالك لا تستنى حدا تاني يجي ينظفلك قدام بيتك طلاع انت هلق ونظفن، زراع وردة، ظبط شجرة، عمال كل شي بتحسو، هي بلدك هي الك، هي واجهتك انت مو حدا تاني، سوريا هي أمنا كلنا أم الكل “.

وتابع في المقطع: “حنوا على بعض، حبوا بعض، وسامحوا بعض. الحرية يلي أخدتا بالقوة اعطيها لأخوك السوري هدية والتسامح هو صفاء لروحك انت مو مكرمة لحدا تاني. خلونا نبدا صفحة جديدة خلونا نكون أخوة خلونا نورجي هالعالم انو الـ13 سنة يلي مرقو هنن ما مرقو من دون ما نتعلم منن دروس ومن دون ما نحب بعض ووطنا ونعمره ونهتم فيه ويصير هو الأساس قبل كل شي، أرجوكم يا جماعة خطاب العقل بلا القواص حاجة”.

وفي مقطع فيديو آخر، قال خليل: “خلونا نكون ولاد بلدنا ولاد كل مناطق سوريا نحنا اخوة حمص، يا حمص، حضني أولادك كلهم. الحماصنة كلهم كرمة. اللاذقية، أهلي باللاذقية صونوا بعض، يلي كان باني هالحاجز ويلي كان باني هالخوف راح”.

وختم: “حبوا بعض، صفحة جديدة انسوا التفاصيل القديمة. هالتفاصيل القديمة مو انتو يلي صنعتوها، في حدا صنعها، وزرعها فيكم، وخوفكم.خلونا نحمي حالنا، لنكون كلنا سوريين، سوريا وحدة. لنكون على قدر المسؤولية يلي قدمها الشهداء، الشباب يلي ضحوا بشبابهم، ضحوا كرمالنا كلنا”.