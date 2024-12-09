لين برنجكجي في معرض “أنا عربية”.. رائدة في عالم الجمال والمكياج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت رائدة الأعمال في مجال الجمال والموضة، لين برنجكجي، في معرض “أنا عربية”، حيث عرضت أحدث ابتكاراتها من علامة SO.LYN، المتخصصة في مستحضرات المكياج المدمجة مع العناية بالبشرة.

تعتبر SO.LYN علامة مبتكرة في عالم الجمال، حيث تقدم منتجات مكياج فاخرة تحتوي على مكونات مغذية للبشرة، مما يعكس التزامها بتقديم تجربة جمالية متكاملة تعتني بالبشرة وتعزز من جمالها.

من خلال مشاركتها في هذا المعرض، سعت برنجكجي إلى تسليط الضوء على أهمية العناية بالبشرة أثناء استخدام المكياج، وتوسيع نطاق تأثير علامتها التجارية في السوق العربي والدولي.

يعد معرض “أنا عربية” منصة مميزة تجمع بين المبدعين في مجال الجمال والموضة، ويشكل فرصة رائعة لتعريف الجمهور بأحدث صيحات الجمال وأفضل المنتجات المبتكرة التي تتناسب مع احتياجات المرأة العصرية.