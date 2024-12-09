شكرا لقرائتكم خبر عن تخرج من كلية الحقوق وتزوج 3 مرات.. معلومات عن كرم مطاوع فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان الكبير كرم مطاوع، الذى يعد واحدًا من رواد الإخراج المسرحى وأعطى وترك بصمة فى عالم المسرح لا تزال وستظل فى ذاكرة التاريخى المسرحى، وبالتزامن مع ذكراه نسلط الضوء على أهم المحطات في مشواره الفني.

الفنان الراحل كرم مطاوع ولد في 7 ديسمبر عام 1933 بمدينة دسوق، وتوفي في 9 ديسمبر عام 1996 عمل بالمسرح المصري في الستينات بجانب سعد أردش وألفريد فرج وغيرهم، حصل على ليسانس الحقوق ثم بكالوريوس المسرح من المعهد العالي للدراما عام 1955

والتحق بالمسرح الشعبي وقام بإخراج مسرحية "شعب الله المختار" لعلي أحمد باكثير وشارك في بطولة مسرحية " وراء الأفق "ليوجين أونيل" من أخراج حسن عبد السلام وفي أكتوبر 1958 – أوفد إلى إيطاليا ليستكمل دراساته بأكاديمية روما في الأكاديمية الوطنية للفنون الدرامية وقام برحلة فنية في بعض الدول الأوروبية مثل إنجلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا ليتعرف على الاتجاهات الحديثة في فنون المسرح وعاد إلى مصر في أوائل عام 1964 وكانت مسرحية الفرافير هي أولى مسرحياته التي يقوم بإخراجها بعد عودته في أبريل 1964.

تزوج بالإيطالية مارجريت وأنجب منها التوأم عادل وكريم ويقيمان حاليا في إيطاليا ثم تزوج سهير المرشدي وأنجب منها حنان مطاوع، ثم كانت زيجته الأخيرة بالمذيعة ماجدة عاصم.

توفي في يوم الإثنين 9 ديسمبر عام 1996 عن عمر يناهز 63 عامًا بعد إصابته بسرطان الكبد.