شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى عن البروتوكول الأخير مع وزارة الصحة: مجهود كبير تبذله لصالح المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن سعادته بعد توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة قائلاً خلال تصريحات صحفية لـ"الخليج 365": "بفتخر أنا والفنانين بوزارة الصحة المصرية ومجهودها الكبير في التعامل مع المواطن المصري بصورة مثالية، سواء على مستوى مظهر المستشفيات أو الجوهر الممثل في تعامل الأطباء مع المواطنين، وستشهد الوزارة تعاونا أكبر من الفنانين بإبراز تلك الصورة؛ لأننا نثق في مستشفياتنا وأطبائنا والمجهود الكبير المقدم من الوزارة للاهتمام بصحة المواطن المصري.



لحظة توقيع البروتوكول

وأضاف: "كما أشكر معالى دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، لأنه عمره ما اتأخر عننا إطلاقاً، ودايما في تواصل دائم ومجهود كبير منه".

هذا وقام الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بتوقيع بروتوكول مع وزارة الصحة، لخدمة جميع أعضاء النقابة، وذلك في حضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء.

كما شهد توقيع البروتوكول أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية كل من: أحمد بدير، نهال عنبر، منير مكرم.