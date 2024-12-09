شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية أربعة أفلام لـ أسماء جلال فى 2024 وتنتظر الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة نجاح كبيرة عاشتها الفنانة أسماء جلال خلال العام الجاري 2024، وذلك على مدار العام الذى يعد عاماً محورياً بالنسبة لها، إذ عاشت فيه نجاحاً كبيراً، سواء على مستوى التواجد بكثافة أو اختلاف طبيعة الأدوار التي جسدتها مع كل فيلم شاركت به.



أسماء جلال

وذلك عبر أربعة أفلام عرضوا على مدار العام فى مواسم مختلفة، كما تنتظر الخامس خلال الشهر الجاري في نهاية عام 2024 مثلما ظهر في برومو الفيلم استعداداً لطرحه وهو "بضع ساعات في يوم ما".

البداية من فيلم ولاد رزق 3 التي جسدت فيه دور خطيبة الفنان عمرو يوسف، والذى يحبها بصورة كبيرة، إذ يقع الثنائى في حكايات عديدة تجمعهما في إطار درامي ومواقف كوميدية مليئة بخفة الدم.



اسماء جلال فى صورة أخرى

في حين العمل الثاني هو اللعب مع العيال، والتي جسدت فيه دور فتاة بدوية مثلما ظهر خلال أحداث الفيلم التي شاركت في بطولته مع الفنان محمد عادل إمام.



الفنانة اسماء جلال

ثالث فيلم هو الفستان الأبيض، وهو الفيلم الذى يعرض حالياً في دور العرض وتشارك في بطولته مع الفنانة ياسمين رئيس، وتم عرضه خلال نوفمبر الماضى، وتدور أحداثه حول عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل من خلال هذه الرحلة، تجد وردة نفسها أمام رحلة أعمق لاكتشاف ذاتها وإعادة التفكير في علاقتها بالمدينة التي تعيش فيها.

كما تشارك أسماء جلال كضيفة شرف في فيلم الحريفة، وهو الفيلم الرابع التي تشارك فيه على مدار العام الجاري، في حين تنتظر عرض فيلم آخر ممثل في بضع ساعات يوم ما، وهو الفيلم المقرر عرضه في الـ26 من شهر ديسمبر الجاري.