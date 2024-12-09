شركة “الطاقة” تفوز بجائزتين مرموقتين في سنغافورة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: فازت شركة الطاقة للحلول البديلة بجائزتين مرموقتين تقديراً لأدائها الاستثنائي في مشاريعها المتعلقة بأنظمة تتبع الطاقة ومشروعها مع أرامكو في جوائز الطاقة الآسيوية 2024 وجوائز النفط والغاز الآسيوية 2024 في سنغافورة.

حصلت “الطاقة” على جائزة الذهبية لمشروع الطاقة الذي يعمل بالديزل للعام 2024 في جوائز الطاقة الآسيوية، كما فازت بجائزة مبادرة العمليات والصيانة للعام في جوائز النفط والغاز الآسيوية 2024.

بفضل التخطيط الدقيق، قامت “الطاقة” بتوفير مولدات ديزل مؤقتة عبر 10 مواقع لأرامكو في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، مما ساهم في ضمان استمرارية الإمداد بالطاقة.

تعكس هذه الجوائز مكانة “الطاقة” القيادية في تقديم حلول الطاقة المؤقتة بكفاءة عالية، بما يتماشى مع رؤية المملكة لمستقبل الطاقة.