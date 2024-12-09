ليلى علوي تكشف تفاصيل خسارتها للوزن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: خلال لقائها مع برنامج “ET بالعربي”، على هامش مشاركتها في فعاليات “مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي”، كشفت الفنانة ليلى علوي عن تفاصيل خسارتها الواضحة للوزن، مؤكدةً خضوعها لحمية غذائية للوصول الى هذه النتيجة.

وقالت ليلى: “بعد شهر آب/أغسطس في المصيف عملت دايت وخسيت 8 كيلو تقريباً مرتاحة نفسياً جداً”، مؤكدةً أنها تتبع بعض الخطوات الصحية للحفاظ على جمالها.

وأضافت: “بحافظ على بشرتي عن طريق شرب المياه بكثرة ودا اللي اتعلمته من والدتي، وبشرب كرفس وبقدونس، مع تنضيف البشرة باستمرار واتعلمت إني متعرضش للشمس لفترات طويلة من دون استخدام كريمات البشرة اللي بتحمي من أشعة الشمس”.

من ناحية أخرى، روّجت ليلى علوى لمسرحيتها الجديدة التي تحمل اسم “مشيرة الخطيرة”، والتي يشاركها في بطولتها: سليمان عيد وإيمان السيد ونور إيهاب وإبرام سمير…، حيث نشرت عبر صفحتها الرسمية في “إنستغرام” بوستر المسرحية مع التعليق: “انتظروا مسرحيتي الجديدة مع بيومي فؤاد “مشيرة الخطيرة” واللي هتتعرض يوم 18 ديسمبر على مسرح محمد العلي بالرياض”.