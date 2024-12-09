بلاغ الى النائب العام ضد محمد رمضان.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: تقدّم أحد المحامين ببلاغ الى النائب العام، ضد الفنان محمد رمضان متهماً إياه باستخدام شخصية الرئيس الراحل محمد أنور السادات بشكل تهكمي لتحقيق مكاسب شخصية، من دون مراعاة لقيمة الرئيس الراحل كأحد رموز الأمة، وذلك على خلفية تقليد رمضان في كليبه الجديد “برج الثور”، السادات، مرتدياً نظّارة مشابهة، ويحمل “بايب” بنفس أسلوب السادات، وهو ما اعتبره إساءة الى رمز وطني.

كما تقدّم النائب كريم طلعت السادات، حفيد الرئيس الراحل، بطلب إحاطة الى مجلس النواب، مطالباً باتخاذ إجراءات ضد رمضان، ومشيراً في طلبه الى أن ما قام به الفنان يشكّل إهانة الى رمز من رموز الوطن، ومؤكداً أن الرموز الوطنية يجب أن تُعامَل باحترام يعكس مكانتها التاريخية، وأن أي تجاوز بحقها يجب أن يواجَه بعقوبات رادعة.

وأكد السادات أن هذه الرموز تمثل جزءاً لا يتجزأ من هوية الأمة، والحفاظ عليها يُعتبر حماية للإرث الوطني ونقل القيم والمبادئ الى الأجيال القادمة.

وكان محمد رمضان قد ردّ على انتقادات تقليده لشخصية الرئيس الراحل أنور السادات، في أغنيته الجديدة “برج الثور”، قائلاً: “شخصية أنور السادات في وجدان الشعب، وأنا بحس إن هو موجود في كل مواطن، ومن الحاجات الغريبة إن هو مواليد 1918 ومات 1981، وأزعم بأن الرقمين دول على إيد كل إنسان”. وأضاف: “بنحب كل رؤسائنا وبندعمهم، وده جزء مهم من واجبنا كشعب ووطن إننا نكون في ضهر رئيسنا اللي بيقود ويرعي 120 مليوناً”.