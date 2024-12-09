شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ليلى فى مسلسل وتر حساس يثير التساؤلات حول الجاني فمن هو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض جمهور مسلسل وتر حساس، والذى يعرض على قناة on، لصدمة بعد عرض الحلقة 31 من المسلسل وقتل ليلى "جنا الأشقر" حيث قدم جارهم بلاغا بعد أن وجد باب الشقة مفتوحًا، ودخل إلى المنزل ووجدها مقتولة وبجوارها بيبو صديقها التي كانت تساعده، وتساءل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى مَن الذى قتلها ولماذا قتلت خلال الأحداث وكان لابد أن تظل ولا تقتل.

واعترف مازن "أحمد جمال سعيد" بقتل زوجته ليلى وذهب إلى النيابة للاعتراف على نفسه، ولكن توقع الجمهور أنه ليس الفاعل وأن شقيقته كاميليا "إنجى المقدم" هي من فعلت ذلك انتقاما من شقيقتها سلمى "صبا مبارك"، ومن القاتل ذلك ما ستكشفه الاحداث القادمة.

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، و مؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل وتر حساس يجمع صبا مبارك ومحمد علاء والمخرج وائل فرج مجدداً بعدما حقق الثلاثى نجاحاً سوياً خلال مسلسل بين السطور الذي تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.