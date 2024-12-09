شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مصطفى تؤدي العمرة لها وللموسيقار الراحل محمد سلطان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت المطربة نادية مصطفى متابعيها على السوشيال ميديا من لحظات تواجدها في الحرم المكي بعد تأدية مناسك العمرة مع عدد من صديقاتها، وكشفت نادية عن تأدية العمرة أيضًا لابيها والموسيقار الراحل محمد سلطان كذلك لاسيما وأنه له فضل كبير عليها في مسيرتها الغنائية.



نادية مصطفى

وعلقت نادية مصطفى على الصور قائلة: "الحمد لله رزقنى عمرة مع أحلى وأغلى صُحبة، عن نفسى أولاً وعن أبى وقطعة من قلبى الحاج مصطفى رحمه الله، وعن أستاذى وأبى وأخى وصديقى الغالى ومن له فضل كبير لن أنساه ما حييت الموسيقار الكبير أستاذ محمد سلطان ربنا يرحمهم ويسكنهم الفردوس الأعلى يارب اللهم تقبلها منى واجعلها مقبولة مبرورة وألا تحرمنى منها وأكتبها لى دائماً ولكل مشتاق يارب.

يذكر أن الفنانة نادية مصطفي أحيث آخر حفلاتها الغنائية، خلال شهر أكتوبر الماضى، الماضى ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، على مسرح سيد درويش بمدينة لإسكندرية، تحت قيادة المايسترو حازم القصبجي، كما أحيت نادية مصطفى حفلاً أخر ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية بمسرح الجمهورية بالقاهرة.



نادية مصطفى تؤدى العمرة للموسيقار الراحل محمد سلطان



نادية مصطفى مع صديقاتها بعد تأدية العمرة



نادية مصطفى بعد تأدية العمرة



نادية مصطفى بصحبة صديقاتهابعد تأدية العمرة



الفنانة نادية مصطفى