شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تتصدر التريند بعد الكشف عن انفصالها عن زوجها للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة رنا سماحة التريندات مؤخرًا منذ الإعلان عن خبر انفصالها للمرة الثانية عن زوجها الملحن سامر أبو طالب، إذ صرحت حول الأمر خلال حلولها ضيفة على بودكاست عبر السوشيال ميديا.

سبب انفصال رنا سماحة عن سامر أبو طالب

أكدت رنا سماحة أن أي زوجين يكتشفان بعضهما خلال أول عام من الزواج، وهو ما حصل لهما إذ أنهما وجدا بطبيعة الحال اختلافات بينهما في الشخصيتين وهو ما سبب عددًا من المشاكل بينهما سببت الانفصال الذى لم يستمر طويلاً إذ عادا سويًا من جديد، ولكن مع كثرة التراكمات اتفقا على الانفصال ورآه أفضل قرار لهما.

جدير بالذكر أن الفنانة رنا سماحة فنانة متعددة المواهب فهي مغنية و ممثلة و مذيعة، درست في المعهد العالي للموسيقى العربية، وشاركت في برنامج ستار أكاديمي - الموسم التاسع، وقدّمت برنامج "غني وبس" مع مينا عطا على إذاعة 9090، واستمر البرنامج 8 أشهر حقق خلالهم نجاحًا كبيرًا وفاز بجائزة أفضل برنامج إذاعي في 2015 من «ديرجيست»، وقدمت برنامج "سنة تانية غنا " مع مينا عطا على إذاعة 9090 أيضًا وفاز بجائزة الديرجيست. كما قدما معا برنامج دويتو غنا وبرنامج باب الغنا لعدة مواسم.

رنا أعلنت من قبل عن صلة قرابة تربطها بأم كلثوم، وهي أن الراحلة هي عمّة والدتها، وشاركت من قبل كممثلة في عدة مسلسلات منها : أزمة نسب، النص التاني ، أفراح إبليس الجزء الثانى ( غناء و تمثيل)، جمع سالم، يانا يا جدو، كما شاركت في بطولة مسرحية " كوميديا البؤساء "، وقامت بغناء رباعيات مسلسل "رحيل" للنجمة ياسمين صبرى.