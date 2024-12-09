هكذا احتفت عائشة كاي بعرض فيلم صيفي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

عائشة كاي تشارك متابعيها صوراً من العرض الخاص لفيلم "صيفي"

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قصة فيلم "صيفي"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - احتفل صنّاع الفيلم السعودي "" بالعرض العالمي الأول، ضمن فعاليات، الذي يحمل شعار "للسينما بيت جديد".ومن بين نجمات العمل اللواتي حرَصن على حضور عرض الفيلم، الفنانة، التي عبّرت عن سعادتها بعرض الفيلم في المهرجان؛ موجهة رسالة شكر لإدارته ولكلّ أبطال الفيلم.وقد شاركت النجمةمحبيها ومتابعيها عبْر صفحتها على "إنستغرام" مجموعة صور من العرض الخاص للفيلم، الذي أقيم على هامش فعاليات الدورة الحالية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.وقد ظهرت من خلالها برفقة أبطال العمل، ومنهم: الفنانة نور الخضراء، والفنان حسام الحارثي. وعلّقت بالقول: "افتتاح فيلم صيفي في مهرجان البحر الأحمر بجدة؛ حيث ولادته. مع عائلة صيفي الجميلة، مَن حضر منهم بشخصه، ومن افتقدناه لكن كانت روحه وذاكرة العمل معه حاضرة في كل تفاصيل الفيلم. شكراً البحر الأحمر. شكراً تلفاز 11، شكراً لمن حضر".يمكنكِ قراءة نور الخضراء لـ«الخليج 365»: وائل أبومنصور وراء انجذابي لفيلم صيفي وأحداثه تقع في التسعينياتتدور أحداث الفيلم في نهاية التسعينات، يحاول تاجر شرائط كاسيت، صيفي، ابتزاز رجل أعمال ذي نفوذ، بعد اكتشاف شريط يحتوي على أسرار خطيرة؛ مما يُدخله في مغامرة محفوفة بالمخاطر. فيلم "صيفي" كتابة وإخراج وائل أبو منصور.جدير بالذكر، أنالمُقام في جدة بـ، انطلقت فعالياته مساء يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر، وشهد تكريم النجمة منى زكي، والنجمة إيميلي بلانت، والفنان عامر خان. وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».