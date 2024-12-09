هنا شيحة: أنا محظوظة فنياً ولهذا السبب قررتُ الاتجاه للإنتاج

هنا شيحة تتجه للإنتاج السينمائي

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هنا شيحة في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - التقت «الخليج 365» بالفنانةخلال تواجُدها في سوق الإنتاج المقام على هامش فعالياتفي دورته الرابعة المقامة من 5 وحتى 14 ديسمبر الجاري.كشفتعن الضغط الكبير الذي يعيشه النجوم والمشاهير، وأكّدت أن السبب في ذلك يرجع لأن الأضواء مسلّطة عليهم بشكلٍ دائم، وتُعتبر جزءاً من تفاصيل العمل في مجال الفن.هنا شيحة ترى أنها واحدة من النجمات المحظوظات فنياً، وذلك لأن أول فيلم سينمائي تشارك فيه كان "حب البنات" مع ليلى علوي وحنان ترك وأشرف عبدالباقي، ثم خرجت من منطقة الفتاة البريئة للأدوار المركّبة الصعبة، بدأت مع موجة حارة والسبع وصايا. أما فيلم "قبل زحمة الصيف" مع المخرج محمد خان؛ فله مكانة خاصة عندها، باعتباره أولى بطولاتها السينمائية.تخوض خلال الفترة الحالية تجرِبة جديدة، وأكّدت أنها اتجهت للإنتاج السينمائي. وأوضحت أنه ليس بالضرورة أن تشارك في الأعمال كممثلة؛ مشيرة إلى حبها الكبير لصناعة السينما.الجدير بالذكر، أنانضمت مؤخراً لصُناع مسلسل "شهادة معاملة أطفال"؛ لتقوم بدَور البطولة النسائية أمام محمد هنيدي، بعدما كان هناك ترشيح للفنانة ليلى علوي ولكنها اعتذرت. أمافوافقت على بطولة العمل؛ لتكرر بذلك تعاوُنها مع هنيدي في الدراما التليفزيونية، بعدما قدّما سويّاً مسلسل "أرض النفاق"، الذي تم عرضه عام 2018.ذلك إلى جانب مشاركتها للفنان محمد فراج بطولة مسلسله الجديد "منتهي الصلاحية"، المقرر عرضه في رمضان 2025. مسلسل "منتهي الصلاحية" مكوّن من 15 حلقة. من تأليف محمد هشام عبيه، وإنتاج عبدالله أبوالفتوح. ويواصل صنّاع العمل حالياً وضع اللمسات النهائية على العمل قبل انطلاق التصوير.

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