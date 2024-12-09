مايكل مان من مهرجان البحر الأحمر السينمائي: سيناريو فيلم "Heat 2" يقترب من الاكتمال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - حلّ المخرج العالمي مايكل مان ضيفاً في إحدى الجلسات الحوارية التي يقيمها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منذ انطلاق فعالياته في اليوم الأول 5 ديسمبر، وتمتد حتى 14 ديسمبر. وخلال الجلسة تحدّث مان عن العديد من جوانب مسيرته المهنية في الإخراج، بالإضافة لكشف أحدث أفلامه القادمة.

مايكل مان يستعد للجزء الثاني من فيلم Heat

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أثناء الجلسة الحوارية المقامة ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، التي استضافت عدداً من نجوم العالم، من بينهم: مايكل دوغلاس، إيميلي بلانت، كارينا كابور والمزيد، أكّد المخرج مايكل مان أنه يقترب من الانتهاء من سيناريو فيلم Heat2، وأنه سيكون فيلمه القادم؛ حيث قال: "يتعيّن علينا الانتهاء منه قريباً جداً".

وتدور قصة الفيلم الذي تم إنتاجه عام 1995، حول ماكولي (روبرت دي نيرو)، اللص المحترف ورئيس العصابة، الذي يأمل في تنفيذ عملية سرقة أخيرة لأحد البنوك قبل تقاعده. تؤدي العصابة عملية السرقة، ويحقق في ذلك رجال الشرطة بقيادة الملازم فنسنت (آل باتشينو) الذي يسعى لحل تلك القضية والقبض على هذه العصابة.

كما أعرب مان عن رغبته في صنع فيلمه الذي سبق وأن تحدّث عنه، عن معركة هوي عام 1968، وهي واحدة من أكثر فصول حرب فيتنام دموية؛ حيث استعادت قوات فيتنام الجنوبية والقوات الأمريكية مدينة هوي خلال شهر واحد من القتال الوحشي.

موقع إلكتروني عن فيلم Ferrari

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أعلن مايكل مان خلال الجلسة الحوارية أيضاً، أنه سيطلق موقعاً إلكترونياً خاصاً بصناعة فيلم السيرة الذاتية "فيراري"- الذي دارت أحداثه في صيف عام 1957- للنجم آدرم درايفر، بينيلوب كروز، وشايلين ودلي، عام 2023 بعنوان: "فيراري الموسعة" Ferrari Expanded.

سيضم معرض "Ferrari Expanded" أكثر من 200 مقطع فيديو و3400 وثيقة حول صنع الفيلم. وسيتمكن رواد الموقع من الوصول إلى مقاطع فيديو خلف الكواليس حول صنع الفيلم، بما في ذلك قسمان مخصصان لتصوير سباق Mille Miglia المركزي، بالإضافة إلى ملاحظات شخصية موسّعة كتبها مان مصحوبة بمقابلات مع الممثلين وطاقم العمل.

وعن هذه التجربة قال مان: "إن بناء فيلم مثل "Ferrari" هو عالم رائع للعيش فيه لمدة عام ونصف. أردنا أن نشارك هذا العالم مع الناس؛ لذا قمنا ببناء هذا الموقع للأشخاص الذين يحبون الأفلام، وعشاق السينما، أولئك الذين يدرسون السينما وأيضاً للحفاظ على مغامرة صنع فيراري".

وصرَّح المخرج بأن الفكرة جاءت من إحدى بناته، التي اقترحت أنه يجب أن يحافظ على المواد التي أنشأها من خلال عملية صناعة الأفلام مباشرةً من دون وسطاء أو اعتبارات تسويقية.

هذا ولم يشارك مان أيّة تفاصيل أخرى حول موعد إتاحة الموقع للجمهور، ولم يجِب على أسئلة الجمهور أثناء الجلسة.

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