حلا الترك تكشف لـ الخليج 365 صعوبات تصوير الجزء الثاني من فيلم سكر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - يُعتبر الجزء الثاني من فيلم "سكر" واحداً من أبرز الأفلام المشاركة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة، المقامة في مدينة جدة التاريخية من 5 وحتى 14 ديسمبر الجاري.

حلا الترك تكشف تفاصيل تجربة فيلم "سكر 2"

وخلال العرض الخاص للفيلم، التقت «الخليج 365» بالفنانة حلا الترك، التي عبّرت عن سعادتها بهذه التجربة، وأكّدت أن الجزء الخاص بالرقص، كان واحداً من أصعب الأمور التي واجهتها خلال التحضير للعمل؛ مشيرة إلى أن الجانب الدرامي أيضاً كان مليئاً بالتفاصيل.

كشفت حلا الترك، أن صنّاع العمل كانوا يشعرون بالتوتر بعض الشيء، بسبب رغبتهم في تقديم أفضل أداء. وقالت إن المشاركة في أفلام موسيقية غنائية، هي أكثر الأعمال المقرّبة لها.

أكّدت حلا، أنه إذا أتيحت لها الفرصة لتقديم شخصية كارتونية، ستختار Merrymaid، باعتباره الكارتون المفضّل لها منذ الطفولة.

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تفاصيل عرض فيلم "سكر2"

الجدير بالذكر، أنه وقع الاختيار على الجزء الثاني من فيلم "سكر" لعرضه ضمن فعاليات المهرجان، وذلك بحضور أبطال وصُناع الفيلم وعدد كبير من النجوم.

ويأتي الجزء الجديد من الفيلم بأبطال الجزء الأول، والذي تم عرضه العام الماضي. وهو يعَد أول فيلم سينمائي غنائي موجه لأفراد العائلة، والفيلم رؤية وكلمات النص الغنائي لـ هبة مشاري حمادة، إخراج تامر مهدي. ويُشارك ببطولة سلسلة أفلام "سُكر" كلٌّ من: حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، ديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت. وكلٌّ من: ماريا جمعة، عبدالله خالد، عمر خالد. ويشارك في البطولة، النجوم: ريهام الشنواني، وعدد كبير من الفنانين.

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يُذكر أن أحداث سلسلة أفلام "سُكر" مستوحاة من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ"صاحب الظل الطويل"، والتي تدور أحداثها حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام، ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، وبنفس الوقت يرسمون فيها أحلاماً وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

يُذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، يرفع شعار هذا العام: "للسينما بيت جديد"؛ مما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم؛ مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكّنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.



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